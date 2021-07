Programa EJovem oferece 1.840 vagas gratuitas na Bahia

Jovens de 18 a 24 anos que não concluíram o ensino fundamental II e médio têm a oportunidade de concluir os estudos. Até o dia 31 de julho, o Serviço Social da Indústria (SESI Bahia) está com inscrições abertas para vagas gratuitas do Programa EJovem, uma iniciativa da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ainda estão disponíveis 1.840 vagas para jovens que não concluíram o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e o Ensino Médio (1º ao 3º ano). As inscrições devem ser feitas pela internet, no site do Sesi Bahia: www.sesibahia.com.br.

O Sesi Bahia é líder na oferta de vagas de educação de jovens e adultos (EJA) a distância em toda a Bahia, com cerca de 10 mil alunos matriculados anualmente em diversas modalidades. No caso do EJovem, iniciativa lançada este ano, o SESI Bahia desenvolveu uma metodologia adaptada ao público jovem. As aulas são na modalidade a distância (EaD) e o aluno precisa ter acesso à internet.

O EJovem está sendo oferecido nos polos da EJA do SESI de Salvador, Feira de Santana, Juazeiro, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas e Ilhéus. As aulas serão 80% online e 20% presenciais, estas, serão retomadas assim que autorizadas pelos órgãos de Educação e Saúde.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, 23% dos jovens de 15 a 29 anos não estudavam e nem trabalhavam no Brasil. Entre os de 18 a 24 anos, o índice sobe para 27,9%. Na Bahia, no recorte de 15 a 29 anos, o índice dos chamados nem nem é de 28,2%. Diante destes dados e com a acentuação do déficit escolar provocado pela pandemia, que deixou milhares de jovens nesta faixa etária fora da escola, surgiu a iniciativa do SESI Bahia de implantar o EJovem por entender que a falta do ensino básico compromete a inserção desta parcela da população no mercado de trabalho.

O Sesi Bahia é a única instituição no estado que oferece o ensino médio e fundamental II a distância, com oferta autorizada pelo Ministério da Educação. O curso também é reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação.

Além disso, o Sesi Bahia trabalha com a metodologia de Reconhecimento de Saberes, que identifica, valida e certifica as competências e habilidades desenvolvidas nas experiências de vida e trabalho do estudante. A principal vantagem é que o reconhecimento dos conhecimentos prévios do aluno pode diminuir o tempo de curso, ao focar nas competências essenciais que o estudante precisa dominar para obter o diploma de ensino fundamental ou médio.

Confira as vagas disponíveis nos Polos da EJA do Sesi Bahia:

Feira de Santana - Escola Sesi José Carvalho: 290 vagas

Contato: (75) 3602-9790/ WhatsApp: (71) 996554582

Juazeiro - Escola Sesi João Gilberto: 300 vagas

Contato: (74) 2102-7144/ WhatsApp: (71) 9 9700-7119/ (71) 9 9906-8083

Salvador - Escola Sesi Reitor Miguel Calmon: 400 vagas

Contato: (71) 3234-8230

Vitória da Conquista - Escola Sesi Anísio Teixeira: 350 vagas

Contato: (77) 3201-5703 ou (77) 3201-5722

Teixeira de Freitas - Polo Sesi Teixeira de Freitas: 300 vagas

Contato: (73 )3164-2704

Ilhéus - Escola Sesi Adonias Filho: 200 vagas

Contato: (73)3222-7077/ (73)3222-7069