Programa foca na cultura negra para desenvolver áudio visual em Salvador

Quando alguém quer fazer uma filmagem profissional em Salvador, como rodar um filme, série ou novela precisa de recursos, autorizações de diversos órgãos do município e de uma infraestrutura para acompanhar as locações. Esse conjunto de elementos, muitas vezes, é entrave para fazer o setor deslanchar. Nesta quinta-feira (18), a prefeitura lançou um programa que promete remover esses obstáculos. O SalCine terá investimento de R$ 32 milhões e os editais começam a ser lançados em junho.

O programa tem quatro eixos: capacitação, financiamento, network e negócios, e infraestrutura. Segundo o prefeito Bruno Reis (União Brasil), o objetivo é desenvolver a cadeia de produção, criação e economia do mercado de audiovisual de Salvador fomentando a produção de longas, curtas e média-metragens, além do apoio ao desenvolvimento de games.

“Acredito que o melhor programa social deve envolver a geração de emprego e renda. O turismo é nosso carro-chefe, mas apenas ele não mudará nossa matriz econômica. Por isso estamos estimulando setores diversos, a exemplo do audiovisual. Sendo assim, elaboramos este programa inédito em Salvador e tomamos a decisão de dobrar o valor destinado pela Lei Paulo Gustavo”, afirmou o prefeito.

O plano prevê a utilização de R$ 46 milhões para a cultura, sendo R$ 23 milhões oriundos da Lei Paulo Gustavo, e mais R$ 23 milhões de recursos municipais. Desse total, 70% - ou seja, R$ 32 milhões – será direcionado para o setor audiovisual.

Para fazer um bom áudio visual é necessária uma boa história, e a gestão está apostando nas narrativas regionais para impulsionar o setor. A apresentação do programa, na Sala de Arte Cinema da Ufba, no Vale do Canela, lembrou que Salvador é uma cidade com identidade cultural forte na história, culinária, religião e outras áreas, e com figuras que podem render boas histórias, como a Mulher de Roxo, Clarindo Silva, entre outros.

Estrutura

No item Capacitação, serão oferecidos cursos de elétrica/maquinário, operador de câmera, produção executiva, e roteiro. Haverá também formação em games. Segundo o município, as inscrições serão iniciadas em breve. É preciso ficar atento às redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult). O titular da pasta, Pedro Tourinho, disse que o programa terá como foco prioritário a cultura negra.

“Toda a atuação da Secretaria tem foco na cultura negra e o motivo a gente nem precisa explicar, é a cidade mais negra que existe no mundo fora da África, e além dessa característica é também a cultura que nos enriquece, que nos diferencia e a que vai trazer prosperidade para a maioria das pessoas da nossa cidade. Então, esse é nosso foco em afroturismo e cultura. Os editais terão esse recorte”, explicou.

Em julho, profissionais da área que atuam em Salvador e em todo o Brasil vão participar do SalCine Conecta, evento que ocorrerá nos dias 17, 18 e 19, no Quarteirão das Artes, na Barroquinha. O objetivo é trocar experiências e inspirar novos projetos.

O eixo Financiamento contempla a realização de editais e a implementação do Cash Rebate, iniciativa pensada para atrair produtoras nacionais e internacionais através da qual até 30% dos custos operacionais da empresa com hospedagem, contratação de mão de obra local, transporte, entre outros, podem ser reembolsados.

Já o eixo Network e Negócios vai estimular a participação das produções em eventos e festivais, a internacionalização desses trabalhos, e atrair festivais para Salvador. Uma novidade é a Film Commission que vai elaborar projetos para estimular filmagens na cidade e simplificar o processo para a liberação e orientação dessas produções.

O item Infraestrutura vai apresentar um projeto executivo para construção de um Parque de Estúdios em Salvador e parceria com locação de estúdios. O Município está em contato com a iniciativa privada e ainda não tem o local definido onde o equipamento será construído.

Os editais do SalCine serão geridos pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), enquanto toda a parte de capacitação de mão de obra será capitaneada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec).