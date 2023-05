Programa Mãe Salvador será tema de atividades especiais de dia das mães

Em homenagem ao dia das mães, a Secretaria Municipal de Saúde irá promover atividades especiais em unidades de saúde de Salvador. O Programa Mãe Salvador, lançado há pouco mais de um ano e meio, será tema de rodas de conversas para grupos de gestantes, com entrada aberta ao público.

As ações acontecerão em seis dias. Na sexta-feira (12), às 8h30, a Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim das Margaridas, em São Cristóvão, promoverá uma roda de conversa sobre o programa e a importância do aleitamento materno. As atividades seguem na próxima terça (15), às 9h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Periperi, e na quarta-feira (16), na USF Gamboa.

Outras unidades beneficiadas são a USF Colinas de Periperi e a UBS Barbalho, no dia 17, às 14h; a UBS Pelourinho, no dia 19, às 10h; e a USF Terreiro de Jesus, no dia 24, às 9h.

O programa

Regulamentado pela prefeitura em 2021, o programa Mãe Salvador visa a garantia à assistência integral às gestantes residentes em Salvador, no pré-natal, parto e puerpério. Entre as ações que formam o programa, estão a facilitação do acesso ao serviço público de saúde por meio da disponibilização de 30 passagens identificadas de ônibus (mediante cadastramento junto à SMS) e a garantia de consultas pós-parto para mães e bebês, bem como o teste do pezinho.

Do lançamento do programa até abril deste ano, o Mãe Salvador já assistiu mais de 32 mil gestantes.