Programa Morar Melhor reforma 150 casas em Capelinha de São Caetano

Mais 150 famílias – desta vez do bairro de Capelinha de São Caetano – tiveram suas casas reformadas através do programa Morar Melhor. A entrega dos imóveis, antes em situação precária, foi realizada pela Prefeitura nesta quinta-feira (22), na Travessa da Jaqueira, com as presenças do prefeito Bruno Reis e da vice e secretária de Governo (Segov), Ana Paula Matos.

O prefeito ressaltou que esta é a primeira vez que o programa chega à localidade e que a intenção é, realmente, promover uma transformação na vida dos cidadãos, principalmente nas comunidades mais carentes.

“Com o Morar Melhor hoje, essas pessoas passam a viver com dignidade. Não há nada mais importante para o ser humano do que a sua casa. Conseguimos idealizar esta ação, que é a mais solicitada e desejada por todos nos bairros e que já mudou a vida de mais de 33 mil pessoas em Salvador”, declarou Bruno Reis.

Esta terceira etapa do programa beneficiou pessoas como Ana Cláudia de Andrade, de 38 anos. Nascida no bairro e com três filhos, a autônoma, que atualmente está desempregada, era só emoção com a transformação realizada na casa onde mora. Além de novo telhado, o imóvel também recebeu pintura e reboco, nova porta e louças sanitárias.

Ela contou que a maior dificuldade era com o telhado, danificado pelo cupim e que já provocava goteiras em casa. A situação foi agravada por uma pedra jogada por uma criança, que danificou ainda mais o teto e de onde, em dias de chuva, “jorrava água”. “Daí veio o Morar Melhor e fez o telhado todo. Se dependesse dos meus esforços, pois sou pai e mãe dos meus filhos, ia ficar muito difícil”, declarou.

Com um largo sorriso, ela ainda ressaltou o sentimento quando soube que havia sido escolhida pelo programa. “Quer saber mesmo? Eu fiquei parada, sem reação. Contei para a minha família, foi chegando o pessoal e aí a ficha caiu. Ficou muito perfeito, é uma emoção demais. Só tenho a agradecer, mesmo”, completou Cláudia.

Balanço

O Morar Melhor já reformou mais de 33 mil casas em mais de 150 localidades. A definição dos serviços nos imóveis beneficiados com o Morar Melhor é feita ainda na fase de cadastramento, em conjunto com o morador, observando também critérios técnicos.

As intervenções englobam pintura e reboco, troca de janelas e portas, substituição de vasos sanitários e pias, recuperação ou troca de telhado. Todas as obras são fiscalizadas durante a execução e após a conclusão. O limite de investimento para cada imóvel é de até R$7 mil.

Alguns critérios são avaliados para a escolha das regiões, como precariedade dos bairros (baseado em dados de IBGE), além de maior predominância de domicílios com alvenaria sem revestimento, de pessoas abaixo da linha de pobreza ou de mulheres chefes de família. Não são contemplados imóveis em situação de risco cadastrados pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), imóveis de aluguel e famílias que apresentem renda superior a três salários mínimos.