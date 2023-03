Programa Morar Melhor reformará 100 casas em São Marcos

O prefeito Bruno Reis anunciou neste sábado (25) mais uma etapa do programa Morar Melhor, desta vez na comunidade de Klesus Rocha, em São Marcos. Serão reformadas 100 casas na localidade, que contou com a entrega de um campo totalmente requalificado na manhã deste sábado.

“A comunidade aqui tem outros sonhos. Um deles é a chegada do programa Morar Melhor. E vamos trazer essa iniciativa. Já estão autorizadas 100 casas para a gente reformar aqui”, enfatizou o prefeito.

Desde o início do programa, em 2015, já foram mais de 40 mil residências reformadas. A meta da gestão municipal é promover a requalificação de 50 mil casas até o próximo ano. O limite de recursos empregados para as intervenções nas residências foi ampliado de R$7 mil para R$11 mil no início deste ano.

Em São Marcos, o prefeito salientou as intervenções realizadas pela Prefeitura na região. “Só aqui em São Marcos, em dois anos, inauguramos duas unidades de saúde. Uma na avenida Gal Costa e outra na Baixa Fria. Aqui também estamos construindo uma das maiores escolas da cidade, que é a Clériston Andrade. Com a ligação Gal Costa-Pau da Lima iremos melhorar a mobilidade de toda essa área”, elencou.

Neste sábado, além do campo de São Marcos, a prefeitura também entregou um equipamento totalmente requalificado no Bairro da Paz, com gramado sintético e reforma da arquibancada, troca da rede de cobertura, placas de amortecedores e traves, entre outros serviços.