Programa oferece 15 mil bolsas de estudos para formação de desenvolvedores

Estão abertas as inscrições para o programa "Hiring Coders", que oferece 15 mil bolsas integrais de estudos para a formação de desenvolvedores. O curso online é gratuito e desenvolvido pela VTEX, plataforma de comércio digital para grandes empresas e varejistas. As inscrições estão abertas até o dia 30 de abril e podem ser realizadas pelo site, mediante o teste de nivelamento.

O programa tem apoio da Le biscuit, uma das maiores redes varejistas do país, e da Prefeitura de Salvador. “Estamos empolgados em contribuir com o programa de formação de desenvolvedores, uma iniciativa que trará um impacto social relevante à sociedade ao identificar novos talentos para um mercado carente de profissionais qualificados”, destaca Eduardo Loges, CEO da Le biscuit. “Queremos contribuir para o crescimento do mercado de tecnologia e inovação no Nordeste e pretendemos selecionar os alunos de nossa região que mais se destacarem no programa”, conclui.

O Hiring Coders recebeu o apoio da Prefeitura de Salvador através do programa Salvador Tech, que usará o Hiring Coders como uma plataforma de preparação para os inscritos do curso em Salvador. Além disso, os usuários cadastrados na plataforma Salvador Tech terão uma Trilha de Preparação especial para que possam se inscrever no Programa Hiring Coders.

O programa de capacitação é formado por diversas etapas, com certificações em Amazon Web Services (AWS), plataforma de serviços em nuvem da Amazon, e em VTEX IO, plataforma de desenvolvimento da companhia. Após as inscrições, o participante tem acesso à fase seguinte, que é o treinamento Full Stack.. No primeiro nível (Front End), ocorrem aulas gravadas, lives técnicas com empresas especialistas e professores para tirar dúvidas sobre HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, React, entre outros.

No segundo nível (Back End), o conteúdo é focado em dados, arquitetura e testes, entre outros, com uma prova técnica ao final. No terceiro nível, há a especialização em VTEX IO, plataforma de desenvolvimento da VTEX. Por fim, na etapa final, o participante consolida os aprendizados de Hard e Soft skills que absorveu nas fases anteriores e desenvolve uma loja de ecommerce completa. As aulas ocorrem de 26 de abril a 3 de agosto de 2022.

No programa, os candidatos também passam por fases para a gamificação final: dos 15 mil candidatos iniciais serão formados em full stack, 3 mil alunos seguem para a fase do treinamento (VTEX IO). Na semifinal, serão 300 candidatos e, na disputa final, estarão presentes 60 aprendizes. Voltado para desenvolvedores recém-formados e candidatos em transição de carreira para a área, o programa está com inscrições abertas no site Hiring Coders para candidatos de todo o Brasil e, pela primeira vez, de Portugal.

“Além de capacitar profissionais do setor a desenvolver-se nas principais plataformas de comércio digital, o Hiring Coders tem o poder de introduzir, num mercado em acelerada expansão e repleto de oportunidades, pessoas interessadas em novas possibilidades de carreira, incluindo grupos ainda sub-representados no setor de tecnologia, como as mulheres”, afirma Bruna Bueno, diretora de Pessoas na VTEX.

A VTEX (NYSE: VTEX) fornece uma plataforma SaaS (software-as-a-service) de comércio digital para grandes empresas e varejistas. A plataforma permite que os clientes executem sua estratégia de comércio, incluindo a construção de lojas online (ecommerce), a integração e o gerenciamento de pedidos através de diferentes canais, e a criação de marketplaces para vender produtos de fornecedores terceirizados.