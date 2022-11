Programa oferece bolsas para professores a alunos negros na área da matemática

O Programa de Apoio a Projetos e Iniciação Científica em Matemática professora Dra. Eliza Maria Ferreira Veras da Silva (PAPIC-EF), do Departamento de Matemática e da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), vai selecionar sete projetos de estudantes negros para receberem bolsas de apoio.

Serão três projetos de Educação Básica para escolas públicas de Salvador, cada um com uma bolsa para professor negro e três bolsas de iniciação científica júnior para alunos negros.

Os outros quatro projetos serão de iniciação científica, cada um com uma bolsa para estudnate negro graduado em Matemática em instituição pública com sede em Salvador.

O projeto vai financiar os projetos por 12 meses. As bolsas concedidsa serão:

- Bolsa para professora(r) da Educação Básica, no valor de 700 reais mensais;

- Bolsa de iniciação científica júnior, no valor de 150 reais mensais;

- Bolsa de iniciação científica, no valor de 500 reais mensais.

Os interessados devem ser inscrever até o sábado (20). Clique aqui para mais informações.

O programa

A iniciativa busca promover enfrentamento ao racismo desenvolvendo projetos envolvendo professores e alunos negros tanto na matemática da Educação básica quanto na graduação. As propostas devem trazer perspectivas de como a matemática pod ser aliada na luta antirracista.

O nome do programa é uma homenagem à professora Eliza Maria Ferreira Veras da Silva, que foi a primeira docente do então Instituto de Matemática da Ufba a obter o título de doutora. Ela também é considerada a primeira mulher negra do Brasil a obter um doutorado em matemática.

Baiana de Ituberá, Eliza cresceu em Gandu, onde começou sua formação escolar. Depois, estudou na Escola Normal de Jequié e começou o curso de matemática da Ufba em 1964. Em Salvador, ela foi professora do Colégio Central e da Ufba.

Por muitos anos, a professora também se dedicou à pesquisa. Ela trabalhou no Departamento de Matemática da Ufba até 1994.