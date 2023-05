Programa oferece duas bolsas de estudo para Medicina na Bahiana; veja como participar

As inscrições para o Programa Medi+, que oferece duas bolsas integrais para a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), em Salvador, estão abertas até o dia 14 de maio. O programa é uma parceria da Bahiana com a Fundação Maria Emília (FME), que cobre 100% do valor da graduação, durante toda a formação, para alunos de baixa renda e egressos de escola pública.

Para participar, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, além de ter cursado o ensino médio completo em uma instituição brasileira de ensino público. As inscrições podem ser feitas no site https://materiais.bahiana.edu.br/medimais, onde também está disponível o edital.

A seleção inclui entre de documentação (etapa eliminatória) e um processo seletivo que vai consistir no escore Enem do candidato e depois provas - uma de conhecimentos gerais, uma discursiva e uma de redação. As provas serão aplicasdas em Salvador na manhã do domingo, 11 de junho.

As duas instituições destacam o compromisso com a inclusão e o acesso à educação de qualidade. "Estamos muito felizes com essa parceria que une duas instituições comprometidas com educação de qualidade, buscando oferecer mais oportunidades para um ensino de excelência", diz a diretora-executiva da Fundação Maria Emília, Thamile Accioly.

SERVIÇO

O quê? Programa Medi+

Quem? Parceria entre Fundação Maria Emília e Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

Quando? Inscrições de 8 a 14 de maio de 2023

Como? Edital disponível no site www.bahiana.edu.br/medimais