Programa oferece vagas exclusivas para vítima de violência doméstica na BA

Quando Elisete* casou pela primeira vez, ela não esperava ver vítima de violência doméstica, mas depois do nascimento da primeira filha as agressões começaram. Ela dependia financeiramente do marido e suportou a violência até consegui um emprego, sair de casa e reconstruir a vida. É pensando nesse perfil de mulher que a Natura e o Instituto Avon lançaram, nesta quinta-feira (23), uma iniciativa para reinserção de vítimas de violência no mercado de trabalho.

O Programa Recomeça vai oferecer capacitação e oportunidade para mulheres vítimas de violência, através de uma parceria com a Prefeitura de Simões Filho e o Grupo TPC, empresa de logística. Na prática vai funcionar assim: o município faz a triagem e encaminha as mulheres para a TPC; a empresa faz o processo de seleção e integração das candidatas, e oferece treinamento extra quando necessário; o instituto capacita as equipes da TPC e monitora o programa; e a Natura oferece as vagas.

A ação é uma iniciativa piloto e, segundo a empresa, o objetivo é ampliar para o restante do país. A vice-presidente de assuntos jurídicos e governamentais da Natura &Co América Latina, Ana Costa, contou que a proposta é realocar as vítimas no mercado de trabalho e oferecer formas de acolhimento.

“Muitas mulheres retornam para a situação de vulnerabilidade por não ter condições de sair daquela casa, daquela relação, por questões de sobrevivência. Uma pessoa do time viu um projeto com essa discussão no Senado, da necessidade de mapear, capacitar e ter alguém que cuide desse processo, desde o recrutamento até a parte de acolhimento. Então, pensamos: por que não usar a expertise do Instituto Avon nesse sentido?”, afirmou.

Desde 2008, o Instituto desenvolve projetos e ações de assistência a mulheres vítimas de violência. Costa destacou que o absenteísmo, que é a falta de pontualidade e assiduidade no ambiente de trabalho, é motivo de muitas reclamações nas empresas e pode estar diretamente ligado a violência doméstica. Ela contou que existem outros reflexos desse problema no mundo empresarial e explicou porque a empresa resolveu começar o programa pela Bahia.

“A gente sempre trabalha o entorno, e escolhemos a Bahia por ter um Centro de Distribuição no estado, um caso registrado [uma funcionária foi vítima de feminicídio] e parceiros dispostos”, contou. O prefeito de Simões Filho, Dinha Tolentino (MDB), participou do evento e agradeceu pela parceria.

Para participar é preciso estar cadastrada no programa de atendimento a mulheres vítimas de violência da Prefeitura de Simões Filho, ou sendo acompanhada pelo Programa Acolhe, do Instituto Avon. Todas devem atender aos requisitos de qualificação profissional necessários para o cumprimento da função no centro de distribuição. A Natura informou que as contratações começam em abril, mas o número de vagas ainda não está definido.

O trabalho como atendente de call center não pagava muito, mas deu a Elisete* a condição para consegui sair da relação abusiva em que estava vivendo. “Só quem já passou por essa situação, só quem já foi agredida pela pessoa que deveria te amar, sabe o quanto isso é terrível. A gente se sente um nada. O que me deu forças para levantar a cabeça e seguir adiante foi minha filha”, contou. Ela tem uma medida protetiva contra o ex-marido.

Silêncio

A diretora executiva do Instituto Avon, Daniela Grelin, explicou que muitas vítimas têm vergonha e constrangimento em falar sobre o assunto, por isso, é necessário que as empresas fiquem atentas aos sinais. Nesta quinta-feira (23), teve início a primeira turma de qualificação de funcionários, em especial líderes e gestores, com 25 integrantes. Serão três turmas nessa primeira fase.

Na prática, eles serão capacitados quanto as ferramentas para proteção da vida dessa mulher, como intervir nos casos identificados e como desenvolver e participar de campanhas de conscientização. Serão abordados aspectos como as fases do ciclo da violência doméstica, tipos de condutas às quais essas pessoas foram expostas, acolhimento, redes de apoio adequados e a Lei Maria da Penha.

“Muitas vezes são ações práticas. Se a mulher tem medida protetiva será que devo mudar o ponto onde ela pega o carro fretado para que ela não fique exposta? Devo avisar a portaria para não permitir a entrada desse homem, a pessoa de quem ela deve ficar afastada? Será que ela está precisando sair para participar de uma audiência do processo? Tudo para que ela se sinta segura e tranquila”, afirmou Grelin.

A proposta é que a qualificação seja continua e tenha participação de funcionários de outras empresas. Quem tiver interesse em capacitar os colaboradores deve procurar o Instituo Avon através dos canais de comunicação da instituição.

Violência

Segundo dados da Rede de Observatórios da Segurança, a cada semana, ao menos seis mulheres foram vítimas de violência na Bahia no ano passado. O número representa um incremento de 58% em relação a 2021. Naquele ano foram 200 registros, enquanto que em 2022, 316 casos foram contabilizados. Entre as violações estão homicídios, feminicídios - quando a mulher é morta por ser mulher - e agressões física.

A diretora executiva do Instituto Avon, Daniela Grelin citou a teoria da psicologia do Desamparo Apreendido, quando indivíduos expostos a estímulos negativos contínuos não conseguem mais evitar o sofrimento, para destacar o efeito da violência na autoestima das vítimas.

“A mulher que está em uma situação de violência, por vezes, mesmo que diante de oportunidade de empreendedorismo ou de emprego, ela não tem mecanismo para escapar do Desamparo Apreendido. Pode ser oferecida capacitação ou oferta de vagas, mas se ela não se vê como empreendedora ou profissional, onde é preciso acompanhamento social e psicológico, ela não consegue recomeçar”, afirmou.

*Usamos um nome fictício para preservar a identidade da vítima.