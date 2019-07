Programa que destina verba para manter criança em creche muda a partir desta segunda

O programa Primeiro Passo, que destina auxílio financeiro para famílias manterem crianças em idade de creche e pré-escola nas localidades onde não há unidade pública ou conveniada de ensino, vai passar por modificações. O prefeito ACM Neto detalha as as novidades, que envolvem a elevação do valor do auxílio, que atualmente é de R$50 mensais por criança, nesta segunfa-feira (29).

A reformulação vai atingir 20 mil famílias soteropolitanas beneficiadas com o Primeiro Passo, criado há mais de cinco anos e gerido pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ). Durante o anúncio desta segunda, as famílias que estão na lista de espera poderão realizar o cadastro para adesão ao programa.

O Primeiro Passo tem como objetivo garantir uma primeira infância melhor e será condicionado à participação das crianças em atividades envolvendo as áreas de educação, saúde e assistência social, além da realização de uma consulta com um médico ou profissional da área por semestre para acompanhamento do desenvolvimento do menor.

Atualmente, cada família recebe R$ 50 por criança, e o limite é de até três filhos com idade de no máximo cinco anos, podendo ser ampliado o benefício em caso de gêmeos. É necessário que a família seja beneficiária do programa federal Bolsa Família e que não tenha filhos matriculados em creches públicas ou conveniadas. Elas devem ligar para o 156 conforme calendário abaixo, seguindo a ordem do final do NIS, para agendar o seu atendimento, por turno.

Confira o calendário:

NIS (1) de 12/08 a 15/08

NIS (2) de 16/08 a 21/08

NIS (3) de 22/08 a 27/08

NIS (4) de 28/08 a 02/09

NIS (5) de 03/09 a 06/09

NIS (6) de 09/09 a 12/09

NIS (7) de 13/09 a 18/09

NIS (8) de 19/09 a 24/09

NIS (9) de 25/09 a 30/09

NIS (0) de 01/10 a 04/10