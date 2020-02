Programa-se: confira as estreias do cinema nesta quinta (27)

A Hora da Sua Morte

Se você acha que já criaram apps para tudo, os roteiristas do cinema americano foram além e imaginaram como seria um aplicativo que fosse capaz de prever o dia e a hora da morte de uma pessoa. Em A Hora da Sua Morte, uma enfermeira resolve baixar o tal programa e leva um susto ao descobrir que tem apenas dois dias de vida. Quando a contagem regressiva começa, coisas sombrias passam a acontecer e ela precisará lutar contra o tempo para se manter viva.

UCI Orient Shopping da Bahia Sala 8 (dub): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 (leg) UCI Orient Shopping Barra Sala 8 (leg): 15h10, 17h10, 19h10, 21h10 UCI Orient Shopping Paralela Sala 6 (dub): 15h10, 17h10, 19h10 Cinemark Sala 7 (leg): 17h10 (dub), 22h Cinépolis Salvador Norte Sala 5 (dub): 17h25, 19h25, 21h30 Cinépolis Bela Vista Sala 3 (dub): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h (leg)

Frankie

No drama Frankie, Isabelle Huppert vive uma famosa atriz e matriarca de uma grande família que inclui o atual e o ex-marido dela, além dos filhos. A seu pedido, a família inicia uma viagem para a cidade de Sintra, para passar um dia juntos. O passeio traz à luz segredos e a confusa dinâmica familiar com Frankie no centro.

Saladearte CineMAM Sala 1 (leg): 16h20 (exceto segunda) Saladearte Cinema do Museu Sala 1 (leg): 18h40

Jovens Polacas

Jovens Polacas conta a história de mulheres judias que vinham para o Brasil sob a promessa de se casarem, mas que eram exploradas como escravas sexuais. Renegadas pela comunidade judaica, elas foram obrigadas a construir seu próprio cemitério. A direção é do carioca Alex Levy-Heller.

UCI Orient Shopping da Bahia Sala 1 (leg): 22h20 | Sala 2 (leg): 15h10 Saladearte Cinema do Museu Sala 1 (leg): 15h05 (exceto sábado)

Meu Nome é Sara

Em 'Meu Nome é Sara', uma judia de 13 anos tem sua família assassinada por nazistas. Após fugir, Sara se refugia em uma vila onde é acolhida por um casal de fazendeiros. Mas a situação complica quando ela descobre segredos sobre o casamento dos seus anfitriões.

Cinépolis Bela Vista Sala 8 (leg): 14h30 (sábado e domingo), 20h20 (exceto sábado e domingo) Itaú Glauber Rocha Sala 4 (leg): 15h10, 17h20, 19h30