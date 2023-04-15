Olá, | Sair
Rua Aristides Novis, 123, Federação.
CEP: 40210-630 - Salvador, Bahia, Brasil

Assinaturas: 71 3480-9140
Anuncie: 71 3203-1353
Ache Aqui Classificados: 71 3480-9130
Redação: 71 3203-1048
redacao@correio24horas.com.br
ACESSO DO ASSINANTE: leia a edição digital do Jornal Correio Correio Digital
Olá | Sair
bahia minha bahia micareta de feira feira de santana atrações

Programação da Micareta de Feira é divulgada; veja atrações

bahia
15.04.2023, 12:45:00
(Divulgação)

Programação da Micareta de Feira é divulgada; veja atrações

O evento acontece entre os dias 20 e 23 de abril

A grade de programação dos artistas que vão se apresentar na Micareta de Feira de Santana foi divulgada neste sábado (15). O evento acontece entre os dias 20 e 23 de abril e conta com nomes como Ivete Sangalo, Léo Santana e Bell Marques.

Confira:

Quinta-feira (20), a partir das 17h
CORTEJO DE ABERTURA
LUIS CALDAS
BANDA CONECT
LEO SANTANA
BLOCO EXPRESSO REGGAE
XANDY HARMONIA
UNIDOS PELO SAMBA
LA FURIA
BLOCO PIPOCA DO SEGREDO
IVETE SANGALO
GABRIELA MORAES
RAFA E PIPO
ASAS LIVRES
OLODUM
BANDA TH

Sexta-feira (21), a partir das 13h
CHEFE DO PISEIRO
MARCIONILIO PRADO
COMPANHIA DO PAGODE
MIL SANTANA
BEL MARQUES
PAULINHO SUCESSO
TAYRONE
FILIPPE ALADIM
ESCANDURRAS
PAULA SANFER
OH POLEMICO
MARIZELIA
CLAUDIA LEITE
AXÉ PARA SEMPRE
BRISA STAR
OUTROS BAIANOS
NINHA
DIJALMA
EDSON GOMES
MAZINHO VENTURINY
ARLECIO

Sábado (22), às 12h
ZÉ DAS CONGAS
GISLAN SUZART
SOM DE FEIRA
PAULO BINDÁ
O KANALHA
UNIDOS PELO SAMBA
MOISES ALMEIDA
GUIG GUETO
BLOCO LÁ VEM ELES
TIMBALADA
BLOCO LA VEM ELAS
PSIRICO
GALEGUINHO SPA
SOLANGE ALMEIDA
JEAN SANTANA
DURVAL LELYS
BLOCO QUILOMBO
TONHO MATERIA
CHICANA
KATRINA
BAHIA BEND
BABADO NOVO
MISTER AXÉ
PAPAZONI
SINHO FERRARY

Domingo (23), a partir das 10h
TATHITA
LETICIA BRASIL
BLOCO SOPRANOS
NEGRA JHÔ / DIDÁ
ILÊ AYÊ
CECILIA CASTELI
BANDO DA BARAUNAS
FILHOS DE JORGE
BLOCO TRACAJÁ
MUZENZA
RAYLAN SAMPALACIO
IGOR KANARIO
BLOCO TRACAJÁ
LINCONL
LIBU DO REGGAE
KLESSINHA
QUIXABEIRA
THIAGO AQUINO
PAGODE DO SEGREDO
PARANGOLE
MARCIA PORTO
PABLO
OS CLONES
É O TCHAN
ROBERTO KUELHO
SILVANO SALLES
MARCIO LEITE
BUCKJONES

***

Em tempos de desinformação, o CORREIO continua produzindo diariamente informações nas quais você pode confiar. E para isso precisamos de uma equipe de colaboradores e jornalistas apurando os fatos e se dedicando a entregar conteúdo de qualidade e feito na Bahia. Já pensou que você além de se manter informado com conteúdo confiável, ainda pode apoiar o que é produzido pelo jornalismo profissional baiano? E melhor, custa muito pouco. Assine o jornal.

Relacionadas

Blogueiro é assassinado a tiros dentro de casa, em Salvador

Crime aconteceu na Boa Vista de São Caetano

Crime aconteceu na Boa Vista de São Caet...

Decreto que institui comitê de segurança para escolas e espaços e ...

Veja como será

Veja como será

‘Filho, precisamos conversar’: 10 formas de conduzir um papo sobr ...

Crianças, adolescentes e responsáveis estão em alerta, e é preciso saber tratar do assunto para reduzir ansiedade e medo; veja dicas de especialistas

Crianças, adolescentes e responsáveis es...

Líder do tráfico na Gamboa é morto enquanto fugia de BMW na Estra ...

Policiais também encontraram joias e armas no veículo

Policiais também encontraram joias e arm...
ACESSO DO ASSINANTE: leia a edição do dia
Correio Digital
  • Assinaturas: 71 3480-9140
  • Anuncie: 71 3203-1353
  • Ache Aqui Classificados: 71 3480-9130
  • Redação: 71 3203-1048