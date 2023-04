Programação da Micareta de Feira é divulgada; veja atrações

A grade de programação dos artistas que vão se apresentar na Micareta de Feira de Santana foi divulgada neste sábado (15). O evento acontece entre os dias 20 e 23 de abril e conta com nomes como Ivete Sangalo, Léo Santana e Bell Marques.

Confira:

Quinta-feira (20), a partir das 17h

CORTEJO DE ABERTURA

LUIS CALDAS

BANDA CONECT

LEO SANTANA

BLOCO EXPRESSO REGGAE

XANDY HARMONIA

UNIDOS PELO SAMBA

LA FURIA

BLOCO PIPOCA DO SEGREDO

IVETE SANGALO

GABRIELA MORAES

RAFA E PIPO

ASAS LIVRES

OLODUM

BANDA TH

Sexta-feira (21), a partir das 13h

CHEFE DO PISEIRO

MARCIONILIO PRADO

COMPANHIA DO PAGODE

MIL SANTANA

BEL MARQUES

PAULINHO SUCESSO

TAYRONE

FILIPPE ALADIM

ESCANDURRAS

PAULA SANFER

OH POLEMICO

MARIZELIA

CLAUDIA LEITE

AXÉ PARA SEMPRE

BRISA STAR

OUTROS BAIANOS

NINHA

DIJALMA

EDSON GOMES

MAZINHO VENTURINY

ARLECIO



Sábado (22), às 12h

ZÉ DAS CONGAS

GISLAN SUZART

SOM DE FEIRA

PAULO BINDÁ

O KANALHA

UNIDOS PELO SAMBA

MOISES ALMEIDA

GUIG GUETO

BLOCO LÁ VEM ELES

TIMBALADA

BLOCO LA VEM ELAS

PSIRICO

GALEGUINHO SPA

SOLANGE ALMEIDA

JEAN SANTANA

DURVAL LELYS

BLOCO QUILOMBO

TONHO MATERIA

CHICANA

KATRINA

BAHIA BEND

BABADO NOVO

MISTER AXÉ

PAPAZONI

SINHO FERRARY

Domingo (23), a partir das 10h

TATHITA

LETICIA BRASIL

BLOCO SOPRANOS

NEGRA JHÔ / DIDÁ

ILÊ AYÊ

CECILIA CASTELI

BANDO DA BARAUNAS

FILHOS DE JORGE

BLOCO TRACAJÁ

MUZENZA

RAYLAN SAMPALACIO

IGOR KANARIO

BLOCO TRACAJÁ

LINCONL

LIBU DO REGGAE

KLESSINHA

QUIXABEIRA

THIAGO AQUINO

PAGODE DO SEGREDO

PARANGOLE

MARCIA PORTO

PABLO

OS CLONES

É O TCHAN

ROBERTO KUELHO

SILVANO SALLES

MARCIO LEITE

BUCKJONES