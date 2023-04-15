Programação da Micareta de Feira é divulgada; veja atrações

A grade de programação dos artistas que vão se apresentar na Micareta de Feira de Santana foi divulgada neste sábado (15). O evento acontece entre os dias 20 e 23 de abril e conta com nomes como Ivete Sangalo, Léo Santana e Bell Marques.
Confira:
Quinta-feira (20), a partir das 17h
CORTEJO DE ABERTURA
LUIS CALDAS
BANDA CONECT
LEO SANTANA
BLOCO EXPRESSO REGGAE
XANDY HARMONIA
UNIDOS PELO SAMBA
LA FURIA
BLOCO PIPOCA DO SEGREDO
IVETE SANGALO
GABRIELA MORAES
RAFA E PIPO
ASAS LIVRES
OLODUM
BANDA TH
Sexta-feira (21), a partir das 13h
CHEFE DO PISEIRO
MARCIONILIO PRADO
COMPANHIA DO PAGODE
MIL SANTANA
BEL MARQUES
PAULINHO SUCESSO
TAYRONE
FILIPPE ALADIM
ESCANDURRAS
PAULA SANFER
OH POLEMICO
MARIZELIA
CLAUDIA LEITE
AXÉ PARA SEMPRE
BRISA STAR
OUTROS BAIANOS
NINHA
DIJALMA
EDSON GOMES
MAZINHO VENTURINY
ARLECIO
Sábado (22), às 12h
ZÉ DAS CONGAS
GISLAN SUZART
SOM DE FEIRA
PAULO BINDÁ
O KANALHA
UNIDOS PELO SAMBA
MOISES ALMEIDA
GUIG GUETO
BLOCO LÁ VEM ELES
TIMBALADA
BLOCO LA VEM ELAS
PSIRICO
GALEGUINHO SPA
SOLANGE ALMEIDA
JEAN SANTANA
DURVAL LELYS
BLOCO QUILOMBO
TONHO MATERIA
CHICANA
KATRINA
BAHIA BEND
BABADO NOVO
MISTER AXÉ
PAPAZONI
SINHO FERRARY
Domingo (23), a partir das 10h
TATHITA
LETICIA BRASIL
BLOCO SOPRANOS
NEGRA JHÔ / DIDÁ
ILÊ AYÊ
CECILIA CASTELI
BANDO DA BARAUNAS
FILHOS DE JORGE
BLOCO TRACAJÁ
MUZENZA
RAYLAN SAMPALACIO
IGOR KANARIO
BLOCO TRACAJÁ
LINCONL
LIBU DO REGGAE
KLESSINHA
QUIXABEIRA
THIAGO AQUINO
PAGODE DO SEGREDO
PARANGOLE
MARCIA PORTO
PABLO
OS CLONES
É O TCHAN
ROBERTO KUELHO
SILVANO SALLES
MARCIO LEITE
BUCKJONES