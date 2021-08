Programação do Sesc Bahia tem atração infantil e show de Vania Abreu

O Sesc Bahia dá continuidade à sua programação em formato presencial, em alguns dos seus espaços culturais, e online. Todos os eventos presenciais têm seguido os protocolos sanitários indicados pelas autoridades competentes, a exemplo do uso obrigatório de máscaras e a manutenção do distanciamento para o público. Para assistir aos espetáculos de forma virtual basta ir até o canal Sesc Bahia do Youtube.

Na sexta-feira (20), às 18h30, com entrada gratuita, o artista Veko Araújo abre a noite musical do espaço com a performance poética Lamentartes. Na sequência, às 19h, com ingressos a R$ 10/5 e R$ 8 (Cartão Sesc válido), o público aprecia a apresentação do diretor musical e baixista do Olodum, Elpídio Bastos, que traz o show Sem Tirar Nem Por, que dá nome ao seu terceiro CD autoral, em uma mistura de ritmos eletrônicos e batidas de raiz.

No sábado (21) é a vez de receber a criançada: às 15h, a contadora de histórias Terezinha Passos apresenta Um Amor de Lagartixa, com participação de Luciana Ávilla e do músico Maxwell Otton; às 16h, o grupo de palhaços músicos Musiclauns coloca todo mundo pra dançar e cantar ao som de xote, reggae, marchinhas, baiões, rocks, sambas, e muitas brincadeiras; e às 17h, o espetáculo Minino, do grupo Àttomos Cia de Dança, apresenta a relação entre o mundo da fantasia das histórias tradicionais e dos personagens fantásticos admirados na contemporaneidade.

Ainda no sábado, às 19h, a cantora baiana Vania Abreu realiza a sua primeira live do ano para o projeto Sesc Sonoridades. Com um show exclusivo, intitulado Antes de Hoje, a artista traz para o palco online músicas que homenageiam o Brasil em sua poética e profundidade, além de canções que marcam sua trajetória musical, com participação dos músicos Xinho Rodrigues (contrabaixo), Chrys Galante (percussão) e Léo Mendes (violão).

Em Feira de Santana, o Café-Teatro do Centro Cultural Sesc recebe o cantor e compositor Tito Pereira. O instrumentista tem mais de 20 anos de carreira e já trabalhou com importantes nomes da música brasileira, como Xangai, Waldick Soriano e Geraldo Azevedo. A apresentação acontece no dia 20 (sexta), às 18h, e os ingressos custam R$ 2 e R$ 1 (meia/Cartão Sesc válido).