Programação gratuita do Dia das Crianças no Center Lapa tem diversão pra toda família

Com o tema Todo Mundo Pode Ser Criança, o Shopping Center Lapa, em parceria com a loja de brinquedos Grow, promove entre os dias 12 e 22 de outubro, a Estação dos Jogos, um espaço voltado para toda a família com mais de 30 opções de jogos, entre eles os clássicos: Imagem & Ação, War, Lince, É Proibido Falar, Clube Grow, Passa a Letra, entre outros. O acesso é gratuito.

Para quem curte os colecionáveis da Copa do Mundo, o shopping conta ainda com o espaço temático para troca de figurinhas e um painel instagramável exclusivo do Mundial para você fazer sua selfie com os amigos.

Para ativar o modo diversão da garotada e equilibrar o orçamento dos pais, o Cine Imperial traz a Semana Maluca com grandes players do cinema com ingressos a preço único de R$10 reais, em todas as sessões e horários. A promoção é válida até esta quarta (12).

Na oportunidade, as famílias terão um momento de interação e ludicidade com personagens queridos das telonas, brincadeiras como o “Estoura balões”, onde a criançada pode ganhar cortesias como pipoca, doces e muito mais!

Serviço: Programação do Dia das Crianças no Center Lapa tem diversão pra toda família | de 12 a 22 de outubro, no 1º Piso do Shopping Center Lapa