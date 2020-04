Programas de televisão relembram grandes momentos de Moraes Moreira

O cantor e compositor Moraes Moreira, que faleceu na última segunda, será homenageado em uma programação especial no Canal Brasil e na TV Brasil. As emissoras selecionaram bons momentos do artista em seus acervos: são shows, entrevistas e documentários, que vão revelar um pouco da vida e da obra do baiano.

No Canal Brasil a programação começa nesta quinta (16), às 20h, com o show Moraes Moreira - A História Dos Novos Baianos, gravado em 2009, que traz canções marcadas na história musical do nosso país como Eu Também Quero Beijar, Meninas do Brasil, A Menina Dança, Preta Pretinha e Pombo Correio, entre outras.

Amanhã (17), às 15h, Charles Gavin, apresentador do programa O Som do Vinil, participa de uma live no Instagram do canal (@canalbrasil) para falar sobre a discografia e a carreira do baiano. E, mais tarde, a partir das 20h, serão exibidos dois episódios de O Som do Vinil em sequência: Acabou Chorare - Novos Baianos, no qual Moraes Moreira, Pepeu Gomes e Baby Consuelo revivem os tempos dos Novos Baianos; e Lá Vem O Brasil Descendo A Ladeira, quando Moraes Moreira lembrar o emblemático disco de 1979.Já no domingo, a partir das 13h, as três atrações serão exibidas em uma grande homenagem a Moraes Moreira.

Moraes Moreira em show na década de 1970 (Foto: divulgação)

Na TV Brasil, o tributo reúne shows de Moraes Moreira nos programas Todas as Bossas, nesta sexta (17), à 0 h; Recordar é TV, no sábado (18/04), às 20h30; e Grandes Musicais, também sábado, às 22h30. O Todas as Bossas traz performance do grupo Novos Baianos, gravada em 2017, pela TVE Bahia, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, com repertório do álbum Acabou Chorare" (1972).



Já o Recordar é TV resgata imagens de acervo com trechos do programa É Preciso Cantar, registrado pela antiga TV Educativa do Rio de Janeiro, em 1978. A atração deste sábado (18), às 20h30, mostra Moraes Moreira em interpretação e entrevista na juventude em um período de ebulição da música no país. E encerrando, a faixa Shows Mais Brasil com Moraes Moreira no espetáculo 50 Carnavais, gravado no Rio, em 1998.





PROGRAMAÇÃO

Canal Brasil

Quinta, 17/04

20h - Faixa Musical: Moraes Moreira - A História Dos Novos Baianos



Sexta, 17/04

15h - Live com Charles Gavin no Instagram do Canal Brasil

20h - O Som do Vinil - Acabou Chorare – Novos Baianos,

20h30 - O Som do Vinil - Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira

Domingo, 19/04

13h - O Som do Vinil - Acabou Chorare – Novos Baianos

13h30 - O Som do Vinil - Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira

14h - Faixa Musical: Moraes Moreira - A História Dos Novos Baianos



TV Brasil

Sexta-feira, 17/04, 0h - Todas as Bossas

Sábado, 18/04, às 20h30 - Recordar é TV - Moraes Moreira

Sábado, 18/04, às 22h30 - Grandes Musicais