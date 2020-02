Programas preparatórios são o primeiro passo para uma graduação no exterior

Nos destinos internacionais mais procurados pelos estudantes, como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, programas preparatórios são populares. Por conta do sistema de ensino ser diferente, é muito comum que os estrangeiros ainda não tenham a qualificação necessária para serem admitidos em uma graduação no exterior.

Os programas preparatórios são cursos projetados, especificamente, para preparar alunos internacionais sobre tudo o que eles precisam para uma graduação ou pós-graduação fora do seu país.

Criados em parcerias com universidades internacionais, os cursos quase sempre encontram-se dentro de algum campus, o que traz uma série de facilidades para o estudante, entre elas, acesso às instalações e recursos das universidades para acostumar-se com esse ambiente.

Mas se a sua escolha for ir logo para o exterior, confira duas opções das redes de cursos preparatórios:

A INTO tem centros preparatórios em 26 localizações diferentes:

12 escolas nos Estados Unidos;

13 escolas no Reino Unido;

Uma escola na China.

Com parcerias com algumas das universidades mais importantes destes três países, ela oferece uma série de cursos preparatórios:

Preparatório para Graduações: A-Levels , Preparatório Internacional, Primeiro Ano Internacional (específico do Reino Unido), Diploma Internacional e Programa de Transferência para Graduação.

Preparatório para Pós-Graduações: Diploma de Pós-Graduação Internacional ou Pré-Mestrado.

Cursos de inglês: Inglês Acadêmico, Inglês Geral, Pré-Mestrado, etc.

No Reino Unido, por exemplo, a enorme maioria dos bacharelados exige que os estudantes internacionais completem um preparatório chamado International Year One. Assim, a parceria entre Centro INTO e universidades agiliza na sua transição para um curso acadêmico.

Estas são as universidades parceiras da INTO:

Estados Unidos

Colorado State University;

Drew University;

George Mason University;

Hofstra University;

Illinois State University;

Marshall University;

Oregon State University;

Saint Louis University;

Suffolk University;

The University of Alabama at Birmingham;

University of South Florida;

Washington State University.

Reino Unido

City, University of London;

Glasgow Caledonian University;

INTO London World Education Centre;

University of Manchester;

Newcastle University;

Newcastle University London;

Queen’s University Belfast;

University of East Anglia;

University of Exeter;

University of Stirling.

China

Nankai University.

2. ONCAMPUS

O ONCAMPUS tem um modelo semelhante ao da INTO. Ele firma parcerias com importantes universidades internacionais e com o Cambridge Education Group para oferecer cursos dentro dos próprios campus.

A diferença maior talvez sejam as localizações do ONCAMPUS. Além dos Estados Unidos e Reino Unido, ele também se encontra em campus universitários da Holanda e da Suécia.

O ONCAMPUS tem cursos de:

Programa Preparatório para Graduação;

Programa Preparatório para Medicina;

Primeiro Ano Internacional;

Programa Preparatório para Mestrado;

Programa Preparatório de Língua Inglesa.

Os Programas Preparatórios para Graduação têm opções nas áreas de Negócios, Finanças e Gestão; Computação; Direito; Arte e Design; Engenharia; Ciências Sociais; Medicina; Ciência e Farmácia; e Mídia e Humanas.

Os centros ONCAMPUS têm localizações estratégicas nos países mencionados acima e mantêm parcerias com universidades de vários lugares da região, confira:

Holanda

ONCAMPUS AMSTERDAM

University of Amsterdam;

Amsterdam University of Applied Sciences.

Suécia

ONCAMPUS LUND SWEDEN

Lund University;

Kristianstad University;

Swedish University of Agricultural Sciences.

Reino Unido

ONCAMPUS LONDON

Birkbeck, University of London;

Royal, Halloway University of London;

The Courtauld Institute of Art;

Queen Mary University of London;

Royal Veterinary College, University of London;

Goldsmiths, University of London.

ONCAMPUS UK North

University of Central Lancashire;

Royal College of Surgeons, Irlanda;

St. George’s University, Granada;

University of Nicosia, Chipre.

ONCAMPUS COVENTRY: Coventry University.

ONCAMPUS SUNDERLAND: university of Sunderland.

ONCAMPUS HULL: University of Hull.

ONCAMPUS READING: University of Reading.

ONCAMPUS LONDON SOUTH BANK: London South Bank University.