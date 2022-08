Programe-se para os próximos shows em Salvador

1) República do Reggae - O tradicional festival do ritmo de origem jamaicana vai receber Ponto de Equilíbrio, Edy Vox, The Itals, Marcia Griffiths, Nengo Vieira e Dezarie.

Informações: 19 de novembro, às 20h, no Wet Salvador (Paralela). Ingressos à venda no site Boratickets. Preço: R$ 60 a R$ 220

2) Capital Inicial - A banda chega a Salvador com sua nova turnê, 4.0, que celebra os 40 anos do grupo, formado por Dinho Ouro Preto, Fê Lemos, Flávio Lemos e Yves Passarel.

Informações:16 de outubro, às 19h, na Concha Acústica do TCA. Ingressos à venda no site Eventim e no balcão do Pida (Salvador Shopping). Preço: R$ 75 a R$ 300

3) Tom Zé - O veterano músico de 85 anos faz um show baseado em seu mais recente álbum, Língua Brasileira. A abertura é da banda A Trupe Poligodélica. "Não sou cabeça-dura e vou cantar alguns sucessos anteriores que a plateia conhece", avisa Tom Zé.

Informações: 2 de setembro, 19h, na Concha Acústica do TCA. Ingressos à venda na bilheteria do TCA e no Sympla. Preço: R$ 80 e R$ 40

4) Pagodin - Turma do Pagode, Thiaguinho, Belo e Legado são as atrações do festival de pagode. Dispõe de diversos setores, incluindo o open bar top dá direito a cerveja, frozen, gin, vodka e outras bebidas.

Informações: 6 de novembro, meio-dia, no Parque de Exposições. Ingressos à venda no Pida (balcão no Salvador Shopping e site) e no BoraTickets (Shopping da Bahia). Preço: R$ 60 a R$ 260.