Proibidas de ir a estádios, mulheres torcem contra seleção do Irã

A vitória da Inglaterra sobre o Irã, por 6x2, ficou marcado pelo grande número de gols, mas também por protestos dos dois lados. Os jogadores do English Team se ajoelharam contra o veto da Fifa à braçadeira nas cores do arco-íris. Já os iranianos se manifestaram a favor dos direitos de mulheres.

O público feminino é proibido de entrar nas arenas do Irã. Por isso, algumas torcedoras presentes no jogo confessaram estar torcendo contra a própria seleção na Copa do Mundo. "Não sabemos que efeito uma derrota hoje ou nos próximos jogos pode ter, mas é muito difícil torcer para o país", disse uma delas, ao site ge.

O Irã vive uma onda de protestos após a prisão e o assassinato de Mahsa Amini, jovem de 22 anos que foi detida pela polícia após violar as regras iranianas sobre o uso de hijab, o lenço tipicamente islâmico que cobre a cabeça das mulheres.

As imagens de transmissão no estádio Internacional Khalifa, onde aconteceu a partida, ainda mostraram uma mulher chorando durante o hino do Irã.

Os jogadores da seleção também não cantaram o hino, o que foi interpretado como mais uma forma de protesto. Vale lembrar que os atletas do país foram instruídos a permanecer em silêncio sobre o tema e serem "apolíticos". A Fifa "encorajou" que os jogadores de todos os países foquem no futebol e não em questões políticas.