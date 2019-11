Projeta Brasil dedica um dia inteiro ao cinema brasileiro

O Projeta Brasil chega nesta terça (12) à sua 20° edição, trazendo para as telonas uma mistura de clássicos brasileiros das últimas décadas e filmes que estrearam durante o último ano. No total, são mais de 50 filmes, que serão exibidos em mais de 600 salas espalhadas pelos país, com ingressos a R$ 4. Em Salvador, serão 15 longas.

Um dos destaques do festival na Bahia é o longa Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, produzido em 1995. Estrelado por Marieta Severo e Marco Nanini, e que ainda tem no elenco Marcos Palmeira e Antônio Abujamra (1932-2015), o filme dirigido por Carla Camurati é visto como um marco da retomada do cinema brasileiro, rumo à produções consagradas e de maior qualidade.

“Ao colocar na programação esses clássicos, em versão digitalizada, queremos festejar a história do Projeta, que se mistura com a do cinema brasileiro nessas duas décadas”, conta Bettina Bokilis, diretor de marketing do Cinemark, ao lembrar da inclusão de filmes como Se Eu Fosse Você (2006) e Divã (2009) entre os selecionados para as salas soteropolitanas.

Outra novidade para 2019 é a inclusão de filmes voltados para o público infantojuvenil. A exibição de longas como Cinderela Pop e Turma da Mônica: Laços acontecerá no sábado.

Ao longo de 19 anos, o projeto já levou mais de duas milhões de pessoas aos cinemas, para ver 500 títulos diferentes. E como forma de retribuir o acesso do público a esses filmes, toda a renda arrecadada nas bilheterias do Projeta será revertida para outros projetos e programas de incentivo à produção do cinema no Brasil. E para curtir o filme, pelo mesmo preço da entrada, o público poderá comprar o combo do Projeta, com pipoca e refrigerante. Somente nesta terça (12) na rede Cinemark.