Projeto abre inscrições de oficinas para mulheres cineastas

O projeto Mostra Elas – Ações Formativas abre nesta terça (12) - e segue até 2 de março - inscrições para as cinco últimas turmas de seu ciclo de formação em funções técnicas e criativas no campo do cinema e do audiovisual, ofertadas gratuitamente a mulheres da Bahia, além de pessoas trans e não-bináries.

Interessadas podem garantir vaga nas oficinas Captação de Som para Cinema e TV, com Ana Luiza Penna; Direção de Arte, com Andressa Mascarenhas; e Montagem, com Nin La Croix. As selecionadas dessa primeira etapa serão divulgadas no dia 12 de março. Depois, de 23 de fevereiro a 9 de março, entram no ar as inscrições para Assistência de Direção, com Tais Bichara; e Roteiro de Ficção, com Amanda Aouad. Nesta segunda etapa, o resultado sai no dia 19 de março.

Para participar, é necessário preenchimento de formulário disponível no site www.giroplanejamentocultural.com.br/mostraelas, onde as informações de datas, horários e minutas dos cursos, assim como os currículos das professoras, também podem ser encontradas.

Rezalizada pela Giro Planejamento Cultural, a Mostra Elas – Filmes Dirigidos por Mulheres teve sua primeira edição em 2017, e, desde então, vem desenvolvendo ações que têm como intuito proporcionar espaços de visibilidade, valorização, difusão e discussão a respeito da produção de filmes realizados por mulheres e da participação feminina no audiovisual.

Dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine) indicam que diretoras estão nos créditos de apenas 22% das produções brasileiras. Apesar de este registro apontar para um crescimento nos últimos anos, essa desigualdade reforça discursos e estéticas dominantes, que desprivilegiam diferenças.

Além das oficinas, devem acontecer, até abril, cinco lives de debates sobre o tema e um mapeamento digital de mulheres profissionais do audiovisual baiano.