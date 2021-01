Projeto abre inscrições para curso gratuito de tecelagem

Estão abertas as inscrições para a Oficina de Tecelagem, introdução na arte de tecer o Pano da Costa (alaká), do projeto Ixé Aiyó, do Ilê Axè Opô Afonjá . A iniciativa gratuita e aberta ao público foi contemplada pelo Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural, promovida pela Fundação Gregório de Mattos (FGM) por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.

Os interessados podem se inscrever no curso até a próxima sexta-feira (8), por meio do formulário https://forms.gle/Ar4cQdP9MpNABctA9; ou na página do Facebook Casa do Alaká/https://www.facebook.com/OjaeAlaka. O curso terá duração de dois meses e meio, com início no próximo dia 11 até o dia 30 de março. São duas turmas: uma turma no período da manhã, das 8h às 12h, e a outra no turno da tarde, das 13h às 17h.

No dia 10 de abril, uma live exibirá um desfile com as peças produzidas nas oficinas. Já no dia 17 de abril, outra transmissão ao vivo vai exibir um seminário que abordará a importância do Pano da Costa e a arte de tecer o alaká, além da entrega do certificado aos alunos da oficina.