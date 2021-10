Projeto abre inscrições para oficinas de formação artística no Subúrbio Ferroviário 

Com o objetivo de fomentar e arte e a cultura em suas múltiplas manifestações e colaborar na expressão artística de jovens e adultos em Salvador, o projeto Nossa Arte promove uma série de oficinas em diversas linguagens artísticas em bairros do Subúrbio Ferroviário, nas localidade de Praia de Tubarão, Alto do Tororó e São Tomé de Paripe.

Serão ofertadas 160 vagas gratuitas para uma formação de 4 meses nas áreas de música, artes cênicas (teatro e dança), audiovisual (foto e vídeo), artes visuais, artesanato, capoeira, produção literária e folclore (Bumba Meu Boi). As inscrições, abertas ao público, podem ser realizadas a partir desta terça (5), até 15 de outubro no link: https://bit.ly/inscricoesnossaarte. As aulas começam a partir do dia 20 de outubro e seguem até janeiro de 2022.

A segunda etapa do projeto consiste em uma Mostra de Encerramento em que os alunos vão apresentar os trabalhos produzidos durante as oficinas, com apresentações de dança, música, teatro e mostra de vídeo, fotografia, artesanato e artes visuais, recebendo certificados de participação e troféus aos alunos de destaque em cada linguagem.

As 10 oficinas oferecidas (artesanato, pintura, folclore, música, teatro, capoeira, dança, audiovisual, fotografia e literatura) serão ministradas por por professores que moram e/ou cresceram no Subúrbio Ferroviário, assim como a maior parte da equipe de produção do projeto é contratada entre os moradores destas regiões, com o objetivo de também deixar um legado de profissionalização na região.

Serviço - Período das oficinas: 20 de outubro de 2021 a janeiro de 2022 | Inscrições gratuitas de 5 a 15 de outubro através do site: https://bit.ly/inscricoesnossaarte | 160 vagas (limite de até 20 pessoas por oficina