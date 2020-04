Projeto ajuda a proteger pessoas vulneráveis socialmente da covid-19

As empresas Loygus e Ecoloy desenvolveram máscaras sustentáveis e entraram em uma campanha junto com a marca de roupa fitness Alpha Co. A cada máscara que é comprada, uma é doada para instituições sociais. Nesta sexta (24), o projeto irá doar cerca de mil máscaras para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

O projeto Máscara do Bem surgiu em um momento de escassez de máscaras descartáveis, confecionando máscaras de pano em Salvador como alternativa para população. A campanha conta ainda com a parceria de instituições e organizações não governamentais como a Liga do Bem, o Projeto Arrarai, e o Grupo Somar.

A máscara é confeccionada em algodão e tem uma barreira de proteção interna feita de polipropileno especial, o que a torna atóxica e hipoalérgica. Todo o processo de produção industrial é sustentável, além da própria peça que é lavável, esterilizável e reutilizável. O diretor da Loygus e Ecoloy, Loyola Neto, afirma que a intenção é proteger principalmente os idosos que são grupo de risco e se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Através do projeto já foram doadas em torno de 6 mil máscaras para cerca de 30 instituições de caridade em Salvador e região metropolitana, entre eles: o Lar Projeto de Deus (Caminho de Areia); Lar Elizabeth (Mares), Lar Maria Luiza (Mares), o GAAC (São Rafael); NACCI (Saúde); NASPEC (Brotas) e ACCI (Simões Filho). Quem quiser adquirir as máscaras e contribuir com o projeto é só acessar o site do ecommerce, desenvolvido em parceria com a grife Alpha Co: www.mascaradobem.com.br. As próximas entregas serão para as Obras Sociais Imã Dulce, o Hospital Martagão Gesteira e a Mansão do Caminho.