Projeto Boa Música começa com Geraldo Azevedo

Depois de uma temporada junina intensa - que incluiu vários shows pelo interior baiano e terminou no Pelourinho - Geraldo Azevedo retoma ao formato que tanto ele quanto seu público fiel adoram: voz e violão. Esta é a base do show que ele faz neste domingo (21), a partir das 16h, na área de eventos do Othon.

Apesar de estar na estrada com o show Solo Contigo - homônimo ao CD/DVD lançado em abril - o cantor e compositor faz uma distinção entre este projeto e a apresentação de hoje. “Embora ambos sejam voz e violão, o Solo Contigo exige uma produção maior, tem cenário e um staf que me acompanha. É mais teatral ”, explica o artista.

Salvador, inclusive, foi umas das primeiras cidades a assistir à apresentação, em abril, no Teatro Castro Alves. Já no Othon, Geraldo segue em clima “informal” e “descontraído”, sem roteiro pré-determinado. “Tem uma sequência de canções que sigo, mas às vezes tem alguém que pede uma ou outra que não tinha incluído, então atendo”, diz o pernambucano “quase baiano”.



Esta troca com o público é uma das marcas do show de Geraldo, dono de hits que atravessam gerações como Táxi Lunar, Dia Branco, Bicho de Sete Cabeças, Moça Bonita, Dona da Minha Cabeça, Caravanas... “Me sinto tão gratificado em ver como estas músicas estão ligadas à tantas histórias”, descada o músico, completando que fica muito feliz em saber que assim como João Gilberto o influenciou (“fiquei arrasado com a morte dele”) ele influenciou toda uma geração de artistas.

A apresentação marca a largada do projeto Boa Música, da produtora Diva, que fará sempre uma dobradinha entre um artista nacional e um local: nesta primeira edição, Geraldo reveza o palco com a banda de forró Estakazero.

Quem não puder ir e quiser curtir as canções delicadas de Geraldo pode conferir a versão digital do Solo Contigo, lançada na semana passada nas principais plataformas digitais. Além de alguns clássicos, o álbum inclui as novas O Amor Antigramático (composta por Geraldo a partir de poema de Mário Lago) e A Saudade Me Traz (Sérgio Perez), além de uma homenagem a Luiz Melodia, com Estácio, Eu e Você.

Geraldo toca mais dois projetos: o show O Grande Encontro, com Elba Ramalho e Alceu Valença, e O Encontro Inesquecível, só com Elba. O primeiro é uma das atrações do Festival de Inverno de Vitória da Conquista, no dia 24 de agosto. “Né brincadeira não”, graceja o músico, 74 anos.





SERVIÇO

Show: Música Boa, com geraldo Azevedo e Estakazero

Quando: domingo (21), a partir das 16h

Onde: Area de eventos do othon (Ondina)

Ingressos: R$ 80 (individual), R$ 140 (combo com 2) e R$ 240 (combo com 4)