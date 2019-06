Projeto Cantos de Leitura terá edição especial nesta segunda (10)

Os livros serão o centro das atenções na Região da Península de Itapagipe, em Salvador, na próxima segunda-feira (10). No local onde funciona a Cooperativa de Coleta Seletiva, Processamento de Plástico e Proteção Ambiental (Camapet), às 10h, acontecerá o projeto Cantos de Leitura, com mobiliário de mesas e cadeiras, brinquedoteca e acervo de 1200 livros, que passa a servir toda comunidade dos bairros de Massaranduba, Uruguai, Jardim Cruzeiro e Enseada do Lobato.

O espaço de ambientação lúdica, que também conta com materiais pedagógicos e brinquedos educativos, será implantado na sede da Rede Reprotai (Rede de Protagonistas em Ação de Itapagipe), vizinha à Camapet, no bairro do Uruguai.

A nova biblioteca irá beneficiar não apenas as famílias dos 22 catadores da Camapet como os 35 jovens que formam a Rede Reprotai, cujo objetivo é combater as desigualdades e buscar soluções em defesa da qualidade de vida dos moradores da península de Itapagipe.

A unidade da Camapet é 32ª inaugurada pelo Cantos de Leitura no Brasil. Em 2019, o projeto implanta 16 novos espaços em cidades brasileiras. Até o momento, já foram doados cerca de 35 mil livros. Até o fim do ano, serão ao todo 55 mil livros de diferentes editoras e gêneros literários, colocados à disposição de milhares de beneficiados do projeto, entre crianças, jovens e adultos.

O Cantos de Leitura é uma realização da Rede Educare com patrocínio da Novelis, líder mundial em laminados e reciclagem de alumínio, via Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura.