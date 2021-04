Projeto cultural leva apresentações teatrais ao bairro de Stella Maris

A descentralização de eventos teatrais é o ponto de partida para a realização da I Mostra de Teatro Solo Stella Maris Convida. Com transmissão ao vivo e online de sete espetáculos, entre sábado (3) e 10 de abril, às 18h, o festival acontece no Teatro Lizete Ribeiro, em Stella Maris.

“Com esse projeto levaremos um pouco do que temos a oferecer do mundo teatral, dando uma maior visibilidade ao bairro de Stella Maris e outros do entorno, como as Praias do Flamengo e Ipitanga. Esperamos que o público consiga valorizar esses ‘produtos locais’, ou seja, os nossos talentos que estarão em cena”, comenta a coordenadora da mostra, Tereza Machado. As apresentações serão transmitidas pelo canal do evento no Youtube.

En(cruz)ihada (foto de Diney Araújo) Diário de uma Vagina (divulgação) Major Oliveira (foto de Andréa Magnoni) Tentáculos (divulgação) Sobejo (divulgação) Dona Coca (divulgação)

Na abertura, o público vai conferir a exibição do solo O Avô e o Rio, de Israel Barreto, escrito por Aleilton Fonseca, membro da Academia de Letras da Bahia, e dirigido por Roquildes Junior. A história gira em torno da troca de um rapaz com o avô e o rio que margeia a casa onde vivem, trazendo à tona o debate sobre temas que envolvem a interferência do homem.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.



Programação:

3/4 (Sábado) - O avô e o rio

4/4 (Domingo) - Dona Coca

6/4 (Terça) - Diário de uma vagina

7/4 - (Quarta) - Encruzilhada

8/4 - (Quinta) Major Oliveira

9/4 - (Sexta) - Tentáculos (estréia)

10/4 - (Sábado) - Sobejo





SERVIÇO - I Mostra de Teatro Solo Stella Maris Convida | entre 3 e 10 de abril | no canal da Mostra Stella Maris Convida no Youtube, sempre às 18h