Projeto dará aulas gratuitas de futebol feminino; inscrições hoje

Meninas de 7 a 17 anos podem se inscrever nesta segunda-feira (7) no projeto de iniciação esportiva Esporte na Cidade. São 150 vagas gratuitas para aulas de futebol às segundas e quartas-feiras, nos turnos matutino e vespertino. As inscrições são feitas no Estádio de Pituaçu (onde também acontecerão as aulas), só hoje, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Os requisitos são estar acompanhada dos pais ou responsável e apresentar cópias dos seguintes documentos: RG ou certidão de nascimento da aluna; documento de identidade dos pais ou responsável; atestado de matrícula em escola municipal ou estadual; e comprovante de endereço.

O projeto é uma realização da organização social De Peito Aberto, com apoio da Sudesb e patrocínio do Itaú e do SporTV por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

Esta notícia foi publicada inicialmente na Bate-Pronto. Para ler a coluna na íntegra, clique aqui.