Projeto de Lei que proíbe uso de pistolas d’água é aprovado na CCJ e será votado na Alba

O Projeto de Lei (PL) que proíbe o uso de pistolas d'água no Carnaval de Salvador e em demais festas populares da Bahia, de autoria da deputada Olívia Santana (PC do B), foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e será votado em sessão plenária.

A informação foi confirmada ao CORREIO pela equipe da parlamentar nesta segunda-feira (10). O PL foi aprovado pela CJJ no dia 28 de março.

A medida foi adotada após uma mulher ser encurralada e agredida por integrantes do bloco "As Muquiranas", que costumam usar o objeto no desfile do trio. Ainda não há previsão sobre a data da votação.

Criticada pelo comportamento dos foliões do bloco às mulheres no carnaval deste ano, as Muquiranas anunciou o tema "Deusas da África" para o carnaval 2024.

Em postagem nas redes sociais no domingo (9), o bloco informou que o tema foi "regido por toda espiritualidade e a necessidade de reparação histórica, não só social, mas para todos os foliões".

O bloco ressaltou que possui mais de 70% dos foliões negros e que a representatividade é algo que a gremiação está sempre em busca durante a escolha dos temas.