Projeto de ocupação urbana chega ao Rio Vermelho, bairro mais boêmio da cidade

No ano passado, a experiência foi interrompida por causa do início do isolamento social. Mas, desta vez, o Hidden retorna para ficar até fevereiro do ano que vem. O projeto de ocupação urbana, que envolve gastronomia, vinhos e música, nasceu em Brasília há quatro anos e está de volta a Salvador.

Se na edição anterior, o Hidden foi instalado numa casa da histórica Rua Chile, agora está num bairro mais reconhecido pela boemia: no Rio Vermelho, perto da Praia da Paciência. Da mesma forma que na ocasião passada, o imóvel escolhido estava desocupado, o que atende a um princípio básico do projeto, já que a ideia é ocupar lugares que não fazem parte do roteiro tradicional da cidade. A inauguração para convidados é no dia 6 e a abertura para o público, no dia seguinte, acontece às 16h30.

Carta de vinhos tem mais de 80 opções

A casa do Rio Vemelho estava desocupada havia cerca de 20 anos, segundo a brasiliense Mariana Braga, que criou o projeto com o marido, Daniel. O casal decidiu então alugar o imóvel e, como na edição do ano passado, refez as partes elétrica e hidráulica e restaurou o piso do imóvel. O mobiliário faz parte do acervo do projeto e a montagem do ambiente simula uma sala de estar.

"A ideia é que as pessoas se sintam à vontade, como se estivessem em casa, com os amigos", explica Mariana Braga.

Cuidados na pandemia

Devido à pandemia, foram tomados alguns cuidados especiais para esta edição. Cerca de 30% dos lugares são destinados a reservas antecipadas, no site www.hiddenbrasil.com.br. "Assim, evitamos filas na entrada. E vamos manter o distanciamento adequado entre as mesas, que terão álcool em gel. Pedimos às pessoas que, quando se lavantarem para circular em área comum, usem máscara de proteção", observa Mariana. Além disso, ela ressalta que há uma grande área externa.

O mobiliário faz parte do acervo do Hidden

No site, o público faz a reserva dos lounges, que são para duas, quatro ou seis pessoas. O custo no lounge é de R$ 10 por pessoa. Pagando na hora, o valor sobe para R$ 15. O desconto na reserva serve, segundo Mariana, para estimular o público a se programar com antecedência e, assim, evitar aglomeração na espera pelos lugares.

Uma novidade em relação à edição passada é a participação de chefs locais convidados, que vão se revezar e preparar o cardápio da casa. O primeiro o Amado, restaurante comandado pelo chef Edinho Engel, que preparou um menu com pratos servidos em embalagens descartáveis e sustentáveis, com preços que variam de R$ 30 a R$ 45. No total, serão nove chefs, que passaram pela curadoria de Ronaldo Jacobina, colunista do CORREIO. No ano passado, o Hidden não oferecia pratos, mas apenas tábuas de frios.

Consumo

O consumo médio por pessoa deve ser em torno de R$ 70, segundo Mariana.

"Normalmente, um casal consome o prato do chef para dividir, um queio de mais ou menos R$ 25 e uma garrafa de vinho", diz a sócia do espaço. O cardápio de vinhos é diversificado e os preços vão de R$ 80 a R$ 1,4 mil. "Temos vinhos de diversos países da Europa, da África do Sul, da Califórnia e espumantes brasileiros", revela Mariana.

A casa ganhou nova pintura

Além de consumir no local, os clientes podem ir ao empório da Hidden, onde há queijos, embutidos e bebidas à venda, incluindo cervejas artesanais. Todas as compras são feitas por autosserviço. No caso dos frios, após a compra, o cliente recebe um bip para ser avisado quando sua tábua estiver pronta e assim não precisa ficar em pé esperando, o que, além de oferecer comodidade, evita aglomeração.

E, para animar o happy hour - a casa vai funcionar de quarta a sábado a partir das 16h30 -, DJs locais vão dar o tom musical da casa. "Na Bahia, a 'vibe' é de muita MPB e e coisas como a Tropicália. Às quartas-feiras, vai ter música ao vivo, com voz e violão", diz Mariana.

Mariana e Daniel trouxeram o Hidden para Salvador por causa de uma parceria com uma amiga daqui, Claudia Lima, empresária e gestora cultural, da produtora Janela do Mundo, que é sócia local do casal. Segundo os sócios, serão gerados em torno de 40 empregos diretos e 110 indiretos.

O que: Hidden

Onde: Rua Almirante Barroso, nº 149, Rio Vermelho.

Quando: Quarta a sábado – 6 de outubro a 5 de fevereiro de 2022

Quanto: Lounges – Pré-venda no site: R$ 10 por pessoa. Pagando no local: R$ 15 por pessoa. Há lounges para duas, quatro ou seis pessoas

Informações e reservas @hiddensalvador

www.hiddenbrasil.com.br

Whatsapp : 71 98792 1961