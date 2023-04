Projeto de residência artística exclusivo para mulheres tem inscrições abertas

Semear um espaço cultural dedicado às artes, presente em área rural do município de Conceição da Feira, no Povoado do Cruzeiro. Este é o propósito de Deisiane Barbosa, artista-etc natural de São Félix, para a “ocupação casamendoeira”, que tem inscrições abertas até 21 de abril para sua primeira residência artística, entre 20 e 31 de maio de 2023.

“Terra que brota fruto. Adubo. Chão cavado, líquido submerso. Água e Terra. Adobe que se faz morada. Casa. Lugar de pouso, exposição. Memória ancestral. Planta que é cumeeira, amendoeira. Terreno encruza, partilha ancestral. Plantio aguado, reflorestado. Árvore a brotar artes. Todo este jogo de palavras é ‘casamendoeira’, intervenção artística a ser realizada em um espaço que influencia minhas experiências performativas e poéticas”, descreve Deisiane.

A chamada é voltada exclusivamente para mulheres baianas (trans, travesti, cis) ou que morem em território baiano há pelo menos dois anos, com trajetória de produções em artes visuais, nas diversas linguagens - desenho, gravura, pintura, fotografia, instalação, videoarte, videoinstalação, performance, dentre outras. As inscrições para tal imersão criativa são gratuitas e podem ser realizadas através do Instagram do projeto (@casamendoeira), onde também está disponível o edital. O resultado será divulgado dia 02 de maio.

As quatro mulheres selecionadas irão vivenciar 12 dias de residência na zona rural do povoado. A partir dessa vivência que marca a inauguração da casamendoeira, o objetivo do projeto é que as residentes possam fazer intercâmbios artístico-poéticos e produzam narrativas visuais que dialoguem com as memórias da casa, seus ambientes e as habitantes do lugar.

O ponto de partilha é o livro homônimo escrito por Deisiane Barbosa e publicado pela andarilha edições, em 2023, na coleção cachoeiras; uma obra inspirada na história do espaço, do seu chão e de pessoas nascidas ali. As produções fruto da residência irão compor uma exposição na casamendoeira, a ser realizada de 07 de julho a 15 de setembro de 2023. A escritora, costureira de livros, performer e produtora cultural, idealizadora do projeto, também irá intercambiar vivências e expor obras na casa-livro-ateliê.

“As residentes irão participar de uma imersão criativa e pedagógica, em que o processo de criação contará com ateliês individuais. Embora consideremos o livro ‘casamendoeira’ como ponto de partida e desejemos traçar diálogos entre seu universo ficcional e as narrativas produzida pelas residentes, cada uma delas terá plena autonomia criativa para desenvolver suas obras”, explica Deisiane Barbosa, ao acrescentar que a “ocupação casamendoeira” é ressonância de experiências vividas no Instituto Sacatar (Ilha de Itaparica, 2016) e do Prêmio das Artes Jorge Portugal (Lei Aldir Blanc, Secult/Ba, 2021).

Cada residente ganhará uma bolsa no valor de R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais), mais R$ 800 (oitocentos reais) destinados à produção do trabalho, bem como transporte e embalagem de suas próprias obras.