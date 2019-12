Projeto de Thiaguinho vai virar série na Globoplay

O último show do projeto 'Tardezinha', do cantor Thiaguinho, realizado no domingo (15), no Maracanã, foi a ocasião escolhida para anunciar a nova série documental original Globoplay. A apresentação será dividida em quatro episódios e trará imagens exclusivas captadas no Maracanã, com depoimentos do cantor, da equipe e de convidados.

Com ingressos esgotados, 40 mil pessoas participaram da última edição da festa. Em parceria exclusiva com a Som Livre, a série original Globoplay conta como uma festa criada em 2015, para ter quatro edições, se tornou uma das turnês mais bem-sucedidas do país, com quase 1 milhão de espectadores.

Idealizada pelo próprio Thiaguinho, o projeto "Tardezinha" passou por 51 cidades do país, com 163 edições, e deu origem a dois álbuns ao vivo, lançados pela Som Livre. A parte musical do show tem direção de LP Simonetti e a documental é assinada pela Pindorama.