Projeto do governo federal vai beneficiar 31 municípios da Bahia

Início do projeto de duplicação da BR-101, entrega de 8.700 casas populares, aquisição de 123 novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a construção de quatro novas Unidade de Pronto-Atendimento (UPAs). Estas são algumas das ações e projetos que serão implementados na Bahia, até meados do ano que vem, através do Pacto Mais Brasil – Nordeste. A iniciativa do governo federal, que prevê a construção de creches e escolas e o reforço do acesso à internet na rede pública de ensino, beneficiará - numa primeira etapa - 1,3 milhão de moradores de 31 municípios das regiões de Feira de Santana, Irecê, Juazeiro e Paulo Afonso.

“O presidente Jair Bolsonaro tem consciência das dificuldades do Nordeste. Então ele determinou que adotássemos medidas práticas e efetivas visando o desenvolvimento da região. Este projeto, certamente, terá um impacto importante nos próximos meses”, afirmou o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, ontem, durante visita à Bahia.

O ministro informou ainda que, nesta primeira fase do projeto, serão atendidos 222 municípios de todos os nove estados da Região Nordeste, beneficiando cerca de 7,2 milhões de pessoas — 12,7% da população nordestina. Os investimentos são da ordem de R$ 4,4 bilhões, sendo R$ 1 bilhão ainda este ano e os R$ 3,4 bilhões restantes até o final do primeiro semestre de 2020. Além da Bahia, o projeto já foi apresentado nos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

A secretária especial de Assuntos Federativos, Deborah Arôxa, disse que outro foco importante do Pacto Mais Brasil – Nordeste na Bahia é o aumento da capacidade hídrica no estado, com a construção de poços e cisternas e o desenvolvimento de novas tecnologias de captação e acesso à água, inclusive nas escolas. "Serão 417 escolas beneficiadas em 2020", diz.

O programa prevê ainda a universalização do acesso à internet de alta velocidade. Camaçari e Paulo Afonso serão polos intermediários a serem ligados por fibra ótica. “O objetivo do Pacto Mais Brasil – Nordeste é criar polos de desenvolvimento que sejam ampliados ao longo do tempo até que se chegue em um universo de 1.480 cidades beneficiadas no Nordeste. Chegaremos a todos os municípios da Bahia”, afirmou a secretária.

Ela também destacou o desenvolvimento do ciclo do agronegócio, a partir do AgroNordeste, programa do Ministério da Agricultura que prevê um investimento de R$ 8 bilhões em dois anos. Voltado para pequenos e médios produtores, o AgroNordeste foi lançado em outubro, no Palácio do Planalto, para ser implementado até o fim de 2020 em 230 municípios da região e também de Minas Gerais, com população rural de 1,7 milhão de pessoas.

Agenda

O ministro Luiz Eduardo Ramos cumpriu entre quinta-feira e ontem uma extensa agenda de compromissos na Bahia. Anteontem, se encontrou com o governador Rui Costa e o prefeito de Salvador ACM Neto. Ontem pela manhã, esteve na Fundação Dom Jesus, mantida pelo deputado pastor Sargento Isidório. E ficou impressionado. “É um projeto que todos deveriam visitar. Isidório de doido não tem nada”, assinalou. Em seguida, visitou o Senai Cimatec (ver texto abaixo). Na sequência almoçou com parlamentares e dezenas de empresários na Casa do Comércio.

Em seu discurso para empresários e representantes do setor produtivo, o ministro elogiou o Congresso pela “coragem” de fazer a reforma da Previdência. “O Brasil precisa, de fato, mudar. Mudar inclusive com esta esta cultura de ódio, de adversidade”, disse.

Destacou ainda a retomada da economia brasileira. “A construção civil lançou este ano 90 mil unidades novas e o emprego com carteira também aumentou. Foram 800 mil novos postos de janeiro até outubro. São sinais claros de que a economia está crescendo”, disse. “A economia vai crescer mais ainda no ano que vem e voar em 2021. O Brasil vai dar certo. E os senhores [os empresários] têm participação fundamental, pois geram emprego e pagam impostos”, afirmou.

Diálogo

A presença do ministro Luiz Eduardo Ramos na Bahia e as ações e projetos previstos para o estado agradaram o setor produtivo local. O presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), Ricardo Alban, elogiou a iniciativa do governo federal em dialogar com o setor produtivo.

“Nós queremos diálogo com a Bahia, com o Brasil e com o resto do mundo. É preciso somar. O ministro pode contar conosco para que a interlocução entre os governo federal, estadual e municipais seja o mais construtivo possível”, afirmou. “O Brasil não tem mais tempo a perder, o Nordeste não tem mais tempo a perder, e a Bahia muito menos. Temos a obrigação de diminuir as diferenças regionais”, acrescentou.

O presidente da exercício da Federação do Comércio da Bahia (Fecomércio), Kelsor Fernandes, disse que o governo Bolsonaro tem ouvido o setor produtivo nacional. “É uma oportunidade para a gente conhecer as metas do governo e, ao mesmo tempo, apresentar as nossas reivindicações também”, afirmou. Para Carlos Henrique Passos, presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon), o grande mérito da visita foi “abrir um canal de diálogo" entre o governo federal e o setor produtivo baiano”.





‘O Senai Cimatec é uma joia rara’, diz ministro

O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, visitou ontem as instalações do Senai Cimatec, na Av Orlando Gomes, e ficou impressionado com o que viu. “Isto aqui é um centro maravilhoso de tecnologia e inovação, importantíssimo não só para a Bahia mas para todo o Brasil”, afirmou o ministro.

Acompanhado dos deputados Adolfo Viana (PSDB), Paulo Azi (DEM) e Elmar Nascimento (DEM), o ministro assistiu a uma apresentação sobre a atuação do complexo e depois fez questão de visitar algumas de suas instalações, como o Centro de Supercomputação para Inovação Industrial.

“O país que não investe em educação. ciência, tecnologia e inovação está fadado a não ter um futuro promissor. Fiquei muito impactado com o potencial do Cimatec. É um diamante de valor inestimável, uma joia rara”, afirmou Ramos, que prometeu levar o presidente Jair Bolsonaro para visitar o espaço. “Serei uma espécie de embaixador do Cimatec em Brasília e assumo o compromisso de trazer o presidente para visitar o Cimatec”, completou o ministro.



Parte da estrutura da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), O Senai Cimatec foi inaugurado oficialmente em 2002. De lá para cá, foi ampliado, passou a oferecer cursos superiores de tecnologia em várias áreas, como mecatrônica industrial, gestão logística e de inspeção de soldagem e equipamentos, inéditos no Estado.

No início do mês passado, foi inaugurado o Cimatec Park, no Polo Industrial de Camaçari. Os investimentos somaram recursos da ordem de R$ 87 milhões, provenientes do Senai (nacional e regional) e do BNDES.