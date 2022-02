Projeto em Lauro de Freitas oferece 200 vagas gratuitas de ginástica rítmica

“A ginástica encanta, ela tem uma energia, envolve disciplina, organização e um encantamento, quando o ginasta se apresenta”. A afirmação é de Evellin Lobo, ginasta, treinadora e agora, também, coordenadora técnica da Cagiba - Casa de Ginástica da Bahia, a primeira escola de ginástica totalmente gratuita do estado, inaugurada essa semana em Lauro de Freitas. O Centro de Treinamento de Base e Alto Rendimento funciona no Ginásio de Esportes do Aracuí. O espaço tem capacidade para ensinar ginástica rítmica a 200 crianças e adolescentes de 6 a 19 anos, e está com as inscrições abertas até o fim das vagas.

“Ela [a ginástica] trabalha questões internas muito importantes, principalmente na fase da primeira infância e da infância. É um esporte de excelência quando a gente fala de coordenação motora, porque trabalha com aparelhos manuais e com musicalidade dentro da tríade da ginástica, que é música, aparelho e corpo. O esporte é um desafio, mas não daqueles que se aprende e estagna, é um desafio diário, que agrega na vida como um todo”, destaca a coordenadora técnica.

O projeto surgiu como iniciativa de Evellin Lobo ao voltar para a Bahia depois de 10 anos em Belém. Aqui, ela percebeu a falta de um equipamento gratuito de ginástica que garantisse às crianças e adolescentes que não podem arcar com o custo das aulas, a oportunidade de vivenciar o que alunos de clubes particulares vivenciam. Ao assumir a Federação Bahiana de Ginástica, a ideia foi apresentada para o Governo do Estado, que operacionalizou o projeto através da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), em parceria com a Prefeitura de Lauro de Freitas, via Setrel.

A Cagiba oferece aulas de ginástica rítmica, modalidade que usa aparelhos manuais como fita, bola, arco, bambolê, massas e cordas. A escola funciona de segunda a quinta, com aulas de 50 minutos, nas segundas e quartas, e nas terças e quintas. Todos os materiais necessários para as aulas são disponibilizados gratuitamente aos alunos, o que inclui itens de uniforme, aparelhos oficiais e equipamentos importados para a realização das atividades.

Alunas do curso de ginástica ritmica da Cagiba vão treinar duas vezes na semana (Foto: Marina Silva/CORREIO)

A técnica de enfermagem Fernanda Carneiro foi acompanhar sua filha, Maria Luiza, 7 anos, na primeira aula de ginástica e disse admirar a iniciativa. “É o primeiro dia e eu já estou gostando muito, é de se admirar um espaço como este”, conta, enquanto Maria se aproxima dizendo o que mais gostou da aula: o movimento da vela, posição que se suspende o quadril com as mãos e ergue as duas pernas juntas e retas.

Durante os 50 minutos de aula, são trabalhados com os alunos a consciência corporal, ritmo, musicalidade e os componentes específicos da ginástica, que são os elementos de giro, equilíbrio e manejo dos aparelhos. Além desse momento, os alunos também recebem uma preparação física com professor especializado, assim como aulas com uma professora de balé.

“Mais do que a modalidade da ginástica rítmica, as crianças também vão estar agregando conhecimento de outras áreas, para que elas tenham suporte para se desenvolverem melhor, porque a gente sabe que o balé é uma base corporal de excelência e que todo mundo que trabalha com dança ou ginástica precisa ter a base do balé. A preparação física é para dar suporte a nível muscular, para que elas não tenham lesões e possam progredir constantemente”, explica a coordenadora da Cagiba, Evellin Lobo.

Caso o projeto não disponibilizasse as aulas gratuitamente, de acordo com Evellin, o valor médio que uma família teria que desembolsar seria entre R$ 200,00 e R$ 500,00 mensais. “Varia conforme a escola. Tem clube que cobra R$ 200,00 e tem clube que cobra R$ 300,00, a depender da localidade, por aulas duas vezes por semana. Quando o aluno faz parte de uma equipe de competições, ele passa a treinar todos os dias e a mensalidade pode chegar a R$ 500,00”, explica.

A Cagiba pretende ter uma equipe de competição para concorrer em campeonatos de ginástica. Dois meses após o início das aulas, será realizada uma seleção para escolher os alunos que serão direcionados para o trabalho de grupo, que conforme forem avançando, passarão a treinar diariamente. Além da ginástica rítmica, o projeto posteriormente também terá a ginástica artística, mais complexa e que depende de aparelhos fixos, em sua grade de aulas.

Inscrições

As inscrições estarão abertas até o preenchimento de todas as vagas. Interessados devem se dirigir ao Ginásio de Esportes do Aracuí, das 8h às 14h, com comprovante de residência, xerox do RG ou certidão de nascimento da criança, comprovante de matrícula escolar, ficha de inscrição preenchida [disponibilizada no local], cartão de vacinação da Covid, ficha de uso de imagem [disponibilizada no local], além de atestado médico.

*Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro