Projeto exibe filmes baianos de forma gratuita em Salvador; veja programação

A partir de sábado (1º), a CAIXA Cultural Salvador inicia o projeto Cinema Baiano (Re)Descoberto, com a proposta de garantir espaço e visibilidade à produção audiovisual do estado. Os visitantes terão acesso a obras premiadas, como os curtas Muros, de Camele Queiroz e Fabrício Ramos, e Obra Autorizada, de Iago Cordeiro Ribeiro. As sessões são gratuitas e ocorrem aos sábados, sempre às 16h.



O ciclo vai reunir um conjunto de filmes em curta, média e longa-metragem que ainda permanece pouco difundido e debatido, a despeito da sua importância histórica e repercussão em festivais.



"São obras que, de uma maneira geral, não conseguiram chegar às salas de exibição tradicionais e quando, eventualmente, ultrapassaram as barreiras comerciais do circuito cinematográfico, não tiveram o devido tempo em cartaz. Infelizmente, pouca gente viu ou até mesmo conhece", contextualiza o crítico de cinema Adolfo Gomes, curador da mostra.



A primeira exibição do projeto é um bom exemplo disso. Os curtas Muros e Obra Autorizada já passaram por eventos prestigiados, a exemplo do Panorama Internacional Coisa de Cinema e Festival de Tiradentes, nos quais receberam premiações. Os filmes perfazem a paisagem urbana das cidades baianas de Salvador e Cachoeira, num diálogo memorialista, antropológico e bastante provocativo.



Também na inauguração do ciclo, os realizadores estarão presentes para apresentar as obras e conversar com os espectadores, após a projeção. A mesma dinâmica se repete no dia 15 de abril, com a participação da cineasta Marília Hughes, co-autora, ao lado de Cláudio Marques, do documentário Sobradinho, um dos destaques do projeto.



Completam as atrações de abril o longa-metragem Revoada, uma revisita ao crepúsculo do Cangaço narrada por José Umberto Dias e que traz Jackson Costa como protagonista, além de um programa de curtas realizados em Vitória da Conquista (BA), cidade natal de Glauber Rocha, um dos maiores cineastas brasileiros.

PROGRAMAÇÃO:

[FILME] Muros, de Fabrício Ramos e Camele Queiroz

Data: 01/04 (sábado), às 16h

Duração: 25 min.

Classificação: Livre

[FILME] Obra Autorizada, de Iago Cordeiro Ribeiro

Data: 01/04 (sábado), às 16h

Duração: 16 min.

Classificação: Livre

[FILME] Revoada, de José Umberto Dias

Data: 08/04 (sábado), às 16h

Duração: 80 min.

Classificação: 14 anos

[FILME] Sobradinho, de Cláudio Marques e Marília Hughes

Data: 15/04 (sábado), às 16h

Duração: 70 min.

Classificação: Livre

[FILME] Central de Memórias, de Rayssa Coelho e Filipe Gama

Data: 22/04 (sábado), às 16h

Duração: 13 min.

Classificação: 10 anos

[FILME] Entre o Ninho e as Andorinhas, de Daniel Leite Almeida

Data: 22/04 (sábado), às 16h

Duração: 25 min.

Classificação: 14 anos

[FILME] O Cristo de Vitória da Conquista, de André Luiz Oliveira

Data: 22/04 (sábado), às 16h

Duração: 13 min.

Classificação: 10 anos

[FILME] Qual é a Grandeza? de Marcus Curvelo

Data: 29/04 (sábado), às 16h

Duração: 12 min.

Classificação: Livre

[FILME] Ritual Pam Pam, de Ramon Coutinho

Data: 29/04 (sábado), às 16h

Duração: 5 min.

Classificação: Livre

[FILME] O Terceiro Olho que o Fantasma me deu

Data: 29/04 (sábado), às 16h

Duração: 21 min.

Classificação: Livre



Confira a programação completa no site CAIXA Cultural

SERVIÇO:

[Cinema] Cine Cultural CAIXA - Cinema Baiano Re-Descoberto

Local: CAIXA Cultural Salvador - Rua Carlos Gomes, nº 57, Centro, Salvador (BA)

Data: De 01/04 a 27/05 de 2023

Entrada franca

Capacidade: 70 lugares

Mediante ordem de chegada

Acesso para pessoas com deficiência

Informações: (71) 3421-4200 / Site da CAIXA Cultural

