Projeto Focus reúne música, gastronomia e moda no "Arte, Feijão e Farofa"

De forma presencial, em 1º de maio, a partir das 11h30, na Casa das 7 Mortes (Rua do Passo, 24, Pelourinho), acontece o 'Arte, Feijão e Farofa', evento que visa fomentar atividades em prol dos jovens da periferia de Salvador. Idealizado pelo Escola Artística FOCUS (@focusmodaproducoes), projeto filantrópico sem fins lucrativos, o seu espaço é utilizado como um centro de formação para a juventude, ensinando moda, teatro, dança, artes plásticas, silk e muito mais.

Nascido no subúrbio ferroviário, o Projeto FOCUS já soma quase 9 anos de existência. "O diferencial do projeto é ocupar esse espaço no pelourinho, fazendo com que a juventude periférica de toda Salvador entre em diáspora das suas comunidades para com o centro de Salvador", diz Jonas Bueno, idealizador e diretor do projeto e modelo do Afro Fashion Day desde 2018.

O FOCUS torna esta edição do ‘Arte, Feijão e Farofa’ a retomada dos eventos sem restrições de público. “Para quem tem saudade de uma boa resenha, um feijão de responsa e aquele samba que não deixa ninguém sentado”, declara o idealizador. Além de todos os cursos de Arte e Educação, o dia conta também com a feijoada, como o nome diz, e música ao vivo da banda parceira Pra Que Negar, revelação do samba e partido alto de Salvador.

O evento tem apoio institucional da Casa Pia e seus ingressos podem ser comprados no link https://www.sympla.com.br/evento/arte-feijao-e-farofa/1535323 ou no local (Rua do Passo, 24, Pelourinho) por R$ 40. Para mais informações: (71) 98841-6041.

*Com supervisão da editora Gabriela Cruz.