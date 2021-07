Projeto gratuito dá destaque para vozes baianas

Com a proposta de dar destaque às vozes baianas contemporâneas, o Shopping Bela Vista estreia o projeto “Petra apresenta Boteco do Bela – Edição Especial”, nesta quinta-feira (15), às 18h. A apresentação da cantora e compositora Clariana, conhecida pelos covers de Amy Winehouse, marca a noite de estreia da programação que inclui, na sexta-feira (16), o cantor e compositor Jean Pedro, que também é ator e faz parte do elenco do filme Carnaval, da Netflix.

Gratuitas, todas as apresentações acontecem de quinta-feira a domingo, das 18h às 20h, na Praça de Alimentação. No sábado (17/07), é a vez do multiartista Peu Alves apresentar seu trabalho autoral com referências nordestinas e, no domingo (18/07), quem entra em cena é o cantor e compositor Luciano Castilho, músico e arranjador da banda Harmonia do Samba.

O projeto é promovido por Licia Fabio Produções e Zum Brazil e conta com curadoria musical de Uran Rodrigues.



Serviço

O quê: Projeto Petra apresenta Boteco do Bela – Edição Especial

Quando: De quinta a domingo, às 18h

Onde: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista - L2

Aberto ao público

Programação

Quinta-feira (15/07): Clariana

Sexta-feira (16/07): Jean Pedro

Sábado (17/07): Peu Alves

Domingo (18/07): Luciano Castilho