Projeto gratuito reúne microempreendedores nesta quarta-feira (8)

Empreendedores poderão participar gratuitamente, nesta quarta-feira (8), do “Limiar de Desenvolvimento”, projeto de responsabilidade social da Limiarh Consultoria de orientação profissional e ajuda para desenvolver um negócio.

"Nesse encontro apresentaremos os resultados do ano passado e as novas possibilidades dos projetos voluntários com foco em microempreendedores, incluindo estudantes universitários, em conjunto com os nossos estagiários das universidades parceiras UniFTC e Uninassau. Será um encontro de muitas trocas, depoimentos, debates, e de novas possibilidades”, explica Alcina Mendes, diretora da Limarh.

Para garantir a vaga, é preciso fazer o preenchimento de um formulário através do link. O evento é gratuito e as vagas são limitadas.