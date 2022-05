Projeto gratuito traz referência do teatro angolano

O Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia (PPGAC-Ufba) e a Capes promovem segunda (30) e terça (31) a 3ª edição do projeto Diálogos sobre Dramaturgia Contemporânea, com apoio do Instituto Cervantes e da Editora da Universidade Federal da Bahia (Edufba). A atividade, idealizada pelo dramaturgo e professor Gil Vicente Tavares, acontece no auditório do Instituto Cervantes, na Ladeira da Barra, com entrada gratuita.

A grande atração dos dois dias é o dramaturgo angolano José Mena Abrantes, que aproveita a oportunidade para contar a sua experiência, debater a sua dramaturgia e a história do teatro africano.

Na programação de segunda, das 19h às 20h30, terá leitura dramática de Sequeira, Luis Lopes ou O Mulato dos Prodígios, que permite ampla discussão sobre o resgate de temas históricos, questões raciais e construção de uma peça de teatro - que terá direção de Gil Vicente Tavares, com atores profissionais e estudantes da Escola de Teatro da Ufba. Das 20h30 às 21h30, José Mena bate-papo com a plateia, mediado por Gil Vicente Tavares.

Na terça, das 19h às 20h, Mena faz a palestra Mitos e Controvérsias sobre o Teatro Africano com José Mena Abrantes, e às 20h fala novamente com a plateia, em conversa mediada mais uma vez por Gil Vicente.