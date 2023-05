Projeto Imbalança traz Trio Macaíba pela primeira vez à Bahia

O evento Imbalança traz o Trio Macaíba pela primeira vez à Bahia, em evento no dia 27 de maio, com participação de Luciano Sanfoneiro e Dr. Boticário.

Destaque atual do forró, o trio tem no repertório músicas próprias e traz também interpretações de clássicos de Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, Dominguinhos, Sivuca e outros grandes nomes.

O evento será no sábado (27), às 22h, no Sunset Music Bar. Os ingressos do segundo lote vão até 21 de maio, custando R$ 45 o individual e R$ 80 a casadinha. A compra é pela plataforma Sympla.

O Imbalança é um projeto idealizado por Franclim Santos e Sérgio Júnior, que tem como objetivo fortalecer o forró como grande ritmo musical brasileiro e nordestino, para além da época junina. O nome do evento é uma homenagem à Luiz Gonzaga, em referência a uma das suas músicas.

SERVIÇO :

Imbalança apresenta: Trio Macaíba, Luciano Sanfoneiro e Dr Boticário

Quando: 27 de maio (sábado), às 22h

Onde: Sunset Music Bar

Valor: 2º lote disponível até 21 de maio:

R$ 45,00 individual e R$ 80,00 casadinha

Ingressos: Sympla (clique aqui)

Informações: @imbalancassa