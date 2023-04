Projeto leva arte e cultura às escolas municipais de Salvador

O que acontece com as histórias depois que saem das páginas dos livros? Na capital baiana, a viagem lúdica e mágica dos encantados chegará a cinco escolas públicas municipais, a partir de maio, com o projeto Contando Histórias do Meu Mundão. Depois de conquistar os palcos, a iniciativa chegará até estudantes, entre 6 e 12 anos, dos bairros do Doron, Narandiba, Mata Escura, Pernambués e Sussuarana, para contribuir com o desenvolvimento criativo e da cidadania.

De 2 a 10 de maio, o projeto idealizado pelas atrizes baianas e arte-educadoras Ana Mendes e Manu Santiago vai alcançar uma média de 150 crianças. A vivência é uma ramificação do espetáculo "Histórias do Mundão”, também idealizado pelo Chegança Atelier Cultural.

Na prática, será utilizada uma metodologia interdisciplinar que agrega arte, teatro, contação de histórias, palhaçaria e literatura em um só lugar”, explica Ana. A dramaturga destaca ainda que para muitos, essa é a primeira oportunidade de ter um contato com um espetáculo teatral, e reforça o poder da cultura em contribuir com o processo de aprendizagem. “A arte, em si, já é uma ferramenta de educação. Ela suscita a imaginação, constrói o pensamento crítico, questiona, orienta, estimula. Somada ao ambiente escolar, ela estimula o processo de aprendizagem por meio de outros caminhos - o do afeto, da identificação, da aproximação”, avalia.

O projeto Vivência Teatral Contando Histórias do Meu Mundão foi contemplado no edital Arte Todo Dia – Ano VI, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura de Salvador.

Sobre o Chegança Atelier Cultural

Desde 2018, as baianas Ana Mendes e Manu Santiago têm realizado projetos que fomentem a educação através da literatura e da arte. Em 2023, o pontapé inicial da dupla é a vivência teatral “Contando Histórias do Meu Mundão”, direcionada às crianças, de 6 a 12 anos, de cinco instituições municipais de educação infantil de Salvador. Mas, a caminhada delas é recheada de muitas outras andanças. Em seu catálogo estão os projetos Leiturarte; Telinha Literária; Troca-Troca e Ocupação Chegança - Teatro de Arena (SP).