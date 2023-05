Projeto leva espetáculos a céu aberto para monumentos de Salvador; confira programação

Quem disse que a arte precisa estar dentro de um museu ou teatro para ser bela não conhecia o projeto Viva o Museu Popular, do Grupo de Arte Popular A Pombagem. Nesta quarta-feira (17), o coletivo estreou a série de espetáculos ao ar livre que compõem a programação, com uma apresentação na área gramada do monumento do Cristo da Barra, em Salvador.

Sem os muros, todos que passaram pelo local puderam ver artistas com perna de pau, roda de capoeira, apresentações teatrais, exposição fotográfica e até pintura de grafite ao vivo. Na plateia, estudantes de duas escolas estaduais - Escola Dom Avelar Brandão Vilela e Colégio Nelson Mandela - assistiram maravilhados. Eles foram os convidados especiais da Pombagem.

Alessandra Ribeiro, 17 anos, é aluna do terceiro ano do Colégio Nelson Mandela, em Periperi. Além de assistir as apresentações, ela cedeu a extensão da calça branca que usava para o grafiteiro Gringo usar como tela.

“Eu vi ele pintando e resolvi pedir para fazer na minha calça. Achei maravilhosa. Também é bom que a gente conheça a arte e passe a entender que pichar não é uma coisa marginal, tem um artista por trás”, disse Alessandra.

Gringo transformou calça de Alessandra em tela (Foto: Emilly Oliveira/ CORREIO)

A segunda parte do espetáculo foi um sarau. Os alunos foram convidados a subir para a parte onde o monumento do Cristo da Barra fica instalado. Lá eles assistiram os artistas da Pombagem contarem a história da escultura por meio de músicas e poesia.

A proposta do projeto é mostrar que outro museu é possível: o popular.

“Cuja a tônica é a poesia e não a instituição. É um museu que substitui a coleção que é aprisionada em quatro paredes pelo patrimônio ao seu aberto, que é o monumento. Que substitui o edifício pelo território, que é a rua. Substitui a ideia de público como mero espectador pela de comunidade. Porque o teatro de rua faz isso”, destacou Fabrício Brito, coordenador do Viva o Museu Popular.

A escolha do Cristo da Barra como palco também não foi à toa. Ele é um dos monumentos soteropolitanos contemplados pela lei de preservação do patrimônio cultural municipal. “Na perspectiva museológica a que somos filiados, onde há patrimônio, pode ter museu”, detalhou Fabrício.

Programação continua

O projeto “Viva o Museu Popular" acontece todas às quartas, até o dia 14 de junho. A programação inclui três apresentações do espetáculo “O Museu é a Rua” em diferentes monumentos da cidade e duas rodas de conversa temáticas que acontecem na Casa do Museu Popular da Bahia, na Fazenda Grande do Retiro. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

As próximas apresentações serão no dia 31 de maio, no Monumento ao Dois de Julho, no Campo Grande, e dia 14 de junho, no Marco da Cidade, no Porto da Barra. As rodas de conversa acontecem na Casa do Museu Popular da Bahia nos dias 24 de maio com a exibição do documentário “Olha o museu no meio da rua”; e 7 de junho com o tema “Teatro de Rua e Educação Patrimonial”, tendo como mote a recriação cênica da Festa do Lixo. Todas as atividades iniciam sempre às 14h.

O projeto “Viva o Museu Popular” foi contemplado pelo Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural – Ano II, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura de Salvador. O Grupo de Arte Popular A Pombagem atua há mais de 10 anos com educação patrimonial e teatro de rua.

PROGRAMAÇÃO

24 de maio | 14h – Estreia do documentário Olha o museu no meio da rua e roda de conversa sobre o conteúdo exibido. Convidados: Rita Maia, Vagner Rocha, Janete Brito e Gean Almeida. Mediação: Fabricio Brito (Casa do Museu Popular da Bahia)

31 de maio| 14h – apresentação do espetáculo O Museu é a Rua no Monumento ao Dois de Julho (Campo Grande);

7 de junho | 14h – roda de conversa sobre Teatro de Rua e Educação Patrimonial tendo como mote a recriação cênica da Festa do Lixo. Convidados: Ana Paula Santos, Manuel Gonçalves, Eliene Benício e Manuela Ribeiro. Mediação: Fabricio Brito (Casa do Museu Popular da Bahia);

14 de junho | 14h – Apresentação do espetáculo O Museu é a Rua no Marco da Cidade (Porto da Barra).

*Com orientação da subeditora Monique Lôbo