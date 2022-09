Projeto levará bairro planejado para o entorno do Shopping da Bahia

O grupo Aliansce Sonae, maior administradora de shoppings do país, com 39 empreendimentos sob seu comando, desenvolveu um masterplan que será implementado em diversas cidades brasileiras, entre elas Salvador, onde a empresa gere o Shopping da Bahia.

O objetivo é valorizar os shoppings como lifecenters, colocando-os no centro de novos bairros sustentáveis, com opções de moradia, trabalho, compras, saúde, educação e entretenimento em distâncias facilmente cumpridas a pé ou de bicicleta.

Na capital baiana, um novo complexo conectará três torres residenciais e uma torre com lajes corporativas ao Shopping da Bahia, que passará a ter um centro de convenções próximo, em frente à Avenida Tancredo Neves. O projeto inclui áreas de lazer, alamedas e praças, todos conectados ao metrô e ao futuro BRT, que deverá ter parte do seu sistema operando já neste mês.

Entorno do Shopping da Bahia ganhará torres residenciais, centro de convenções e áreas de lazer (Foto: Divulgação)

Restaurante grego será inaugurado em casarão no Caminho das Árvores

Capital de Santorini e maior vila da ilha grega, Fira é um lugar tão particular e vibrante, que serviu de inspiração para os empresários Steve Saback (Sette e Zuuk) e Karine Queiroz (Soho, Lafayette e Pepo) abrirem um restaurante de mesmo nome, que iniciará sua operação em soft opening ( fase de testes) daqui a 45 dias. Com projeto da R/ED Arquitetos, dos arquitetos Vinicius Rosaneli e Beatriz Edington, o empreendimento funcionará em um casarão no Caminho das Árvores, em Salvador. O comando da cozinha caberá a Ignácio Peixoto, que tem, entre outros, o título de melhor ‘Chef Revelação’ do prêmio Comer & Beber da Revista Veja quando esteve na primeira filial carioca do Bagatelle.

Fira Restaurante (Foto: Divulgação)

Lançamento

Em homenagem ao centenário de José Saramago, o ME Ateliê da Fotografia, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, lança a mostra coletiva ‘Saramago 100 Anos’. Gratuita e aberta ao público, a exposição, idealizada pelo artista e fotógrafo Mário Edson, recebeu o aval da viúva de José Saramago e ficará em cartaz de 22 de setembro até 30 de outubro, de quinta a domingo, das 16h às 19h.

Giro cultural

No sábado, 10, o Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG), realizou sua primeira festa de arrecadação de fundos. ‘Anoitecer Inhotim’ contou com apresentações da Orquestra de Câmara Inhotim e do cantor baiano Mateus Aleluia, além do espetáculo “Gira”, do Grupo Corpo. Na sequência, os convidados seguiram para o jantar com vista para o lago e obra de Hélio Oiticica. Entre os anfitriões estavam: Arystela Paz, mulher de Bernardo Paz, Paula Azevedo, Camila Yunes Guarita, Camila Mattar, Beatriz Menin e Bruno Setubal. Passaram por lá também Esther e Ricardo Constantino, Rafaela e Salim Mattar, Nádia e Olavo Setubal, Vera Diniz, Cleusa Garfinkel, Adriana Varejão, Pedro Buarque de Hollanda e muitos outros (veja a galeria de fotos no aloalobahia.com).

Lucas Pessôa, Bernardo Paz e Paula Azevedo (Foto: Leca Novo)

De volta às aulas

O consultor e publicitário baiano Nizan Guanaes vai passar as próximas duas semanas nos Estados Unidos. Seu principal compromisso é na Universidade de Harvard, onde está cursando o segundo módulo do Owmer President Management (OPM). As aulas foram iniciadas no domingo e seguem até o próximo dia 30. Neste período, a sua empresa N Ideias ficará sob o comando dos executivos Celina Esteves e Paulo Coelho.

Nizan Guanaes (Foto: Elias Dantas)

Destaque baiano

Baiano de Feira de Santana, Nildo José assinou o Loft Sertão Portinari na CasaCor SP, que encerrou sua 35ª edição neste domingo, no Conjunto Nacional. O espaço cheio de identidade e, ao mesmo tempo, atualizado com as principais tendências internacionais de decoração ganhou destaque na imprensa nacional e chegou a ser eleito o melhor na categoria Casa ou Loft pela Veja SP. “O prêmio Veja SP é, sem dúvida, um selo de qualidade de um trabalho feito com muita emoção, visceral. Falar do Sertão é falar um pouco de mim mesmo, da minha origem e da minha história”, nos disse o profissional.

Exposição de joias

Quem circulou pelo talk empresarial promovido pelo Alô Alô Bahia, sexta-feira, pôde conferir uma seleção de peças com a curadoria de Ivan Joias, que levou sua expertise para o salão principal do Fera Palace Hotel. “Fizemos um mix dos nossos melhores produtos para mostrar ao público a essência da nossa marca”, revelou o empresário Ivan Oliveira. A marca, com sede em Senhor do Bonfim e lojas nos principais shoppings da capital baiana, se debruça sobre os preparativos para celebrar 40 anos de atuação, em 2023. “Estamos em processo de modernização e reforma das lojas, desenhando ações para celebrar essa data em alto estilo”, finalizou.