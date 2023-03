Projeto no Bairro da Paz promove diversidade e inclusão por meio do grafite

Teve início nesta sexta-feira (3), no Bairro da Paz, em Salvador, o projeto Comunidades Criativas, iniciativa cultural que promove, de forma gratuita, o estudo da arte do grafite e reflexões sobre temas como diversidade e inclusão. Em seguida, os cerca de 20 participantes inscritos deverão produzir ilustrações relacionadas aos assuntos abordados durante a oficina.

“A gente está com um grupo bastante diverso aqui, de várias idades, discutindo algumas temáticas hoje, para trazê-las para o papel”, explicou a professora Joyce Aquino, colaboradora no Comunidades Criativas.

Por meio de votação popular on-line, uma das produções será selecionada para, no fim do mês, sair do papel e ganhar vida no muro da sede do Programa Avançar, onde está sendo desenvolvido o projeto. “Esse desenho selecionado vai ilustrar o mural com a participação de todos os alunos”, destacou Aquino.

Workshop

Os participantes recebem, ainda, um workshop sobre a arte do grafite e técnicas de pintura, ministrado por grafiteiras locais. Ao fim, as ilustrações, bem como a obra grafitada no muro, serão reunidas num livro a ser distribuído gratuitamente às 22 instituições comunitárias contempladas no país.

O projeto Comunidades Criativas é uma realização da Flamingo Comunicação e da Horizonte, educação e comunicação, com o apoio do Instituto CCR.