Projeto ocupa praças da Cidade Baixa com atividades gratuitas para público infantil

Duas praças da Cidade Baixa serão ocupadas com música, teatro, poesia e brincadeiras voltadas para o público infantojuvenil. A iniciativa acontece através do projeto Erê brincante - Ocupação lúdica de praças de Salvador, em dois sábados, dia 4 de fevereiro na Praça Divina, Av. Beira Mar, na Ribeira; e dia 25 de fevereiro na Praça Santa Luzia, no Uruguai, sempre das 9h às 16h. O projeto é gratuito e tem como objetivo promover o contato com a cultura, ancestralidade e memória, reavivando o uso da rua como espaço de diversão.

A programação inclui a realização de oficinas, batalha de poesias, performances de artistas locais, DJ, apresentação do Sarauzinho da Calu e uma Feirinha Brincante com chamada pública aberta para artistas e artesãos que trabalham com produtos infantojuvenis. Os expositores interessados podem se inscrever através do instagram @calubrincante. As oficinas de escrita criativa, musicalização e brinquedos recicláveis acontecem das 9h às 11h. O público que deseja participar pode se inscrever através do formulário disponibilizado na página do instagram ou no dia do evento, chegando meia hora antes.

De acordo com Cássia Valle, coordenadora geral do projeto, a ideia é aproveitar o período de férias escolares e levar diversão para as crianças e suas famílias em seus próprios bairros. “Queremos oferecer alternativas de lazer e cultura aos moradores da cidade baixa e revisitar as tradições praticadas na infância de outrora, em que era possível tomar as ruas para brincar e trocar ideias”, afirma Cássia, que também é atriz, escritora, museóloga e atua à frente de diversos projetos voltados para valorização da cultura infantil.

Embora a programação tenha como foco as crianças, a intenção do projeto é contemplar toda a família e vizinhança, brincando com a memória dos mais velhos e possibilitando novos fazeres para a infância e adolescência contemporânea.

Diretor Artístico do projeto, Cell Dantas reforça a importância de realizar brincadeiras afetivas que despertem o imaginário de crianças e adolescentes. “O Erê brincante vem para apresentar aos territórios da Ribeira, Uruguai e áreas adjacentes as possibilidades de reinserção social dos espaços urbanos a partir da ludicidade e conexão da criança com sua história, cultura e tradição”.

A iniciativa tem coordenação geral de Cássia Valle, direção artística de Cell Dantas, produção executiva de Kell Nogueira, Kely Ribeiro e Lucila Laura como assistentes de produção, iluminação de Rivaldo Rio, mobilização comunitária e engenharia de som de Jeferson Souza e tem Peu Zack e Danilo Cerqueira como monitores.

O projeto Erê Brincante- Ocupação Lúdica de Praças de Salvador foi contemplado no edital Arte Todo Dia – Ano VI, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura de Salvador.

SERVIÇO

Erê Brincante- Ocupação Lúdica de Praças de Salvador

04 de fevereiro (Sábado) - Praça Divina, Av. Beira Mar - Ribeira, 9h às 16h

25 de fevereiro (Sábado) - Praça Santa Luzia - Uruguai, 9h às 16h

Gratuito

Inscrições para expositores de produtos infantojuvenis: @calubrincante