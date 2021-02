A cena da música independente de Salvador está em foco no OCUPA53, que vai realizar, a partir do dia 21 de fevereiro, uma série de LIVES com apresentações de artistas do cenário soteropolitano. O título do projeto faz uma referência ao local onde serão realizadas as transmissões ao vivo: a Mouraria 53, casa que tem se dedicado a promover eventos e encontros musicais há três anos.

Através do pefil Ocupa53 na plataforma Twitch, o público poderá assistir aos 13 shows entre os dias 21 e 28 de fevereiro e 07 e 14 de março, gratuitamente e com início sempre às 17h.

A ocupação da Mouraria 53 é uma idealização do produtor cultural Filipe Duarte, com a intenção de contribuir para a resistência de artistas que sofreram com os impactos causados pelo isolamento social devido à pandemia do Coronavírus.

Um dos objetivos da curadoria do projeto foi dar destaque aos DJs que movimentam a vida noturna da cidade. Sendo assim, o público poderá curtir os sets de nomes como: Pivoman e NaiKiese, no dia 21; VulgoMoura e Belle, no dia 28; Jupiter91 e Sicasons, no dia 07 de março, além de RoseJuam e Iano, no dia 14 do mês que vem.

A grade conta ainda com bandas e artistas que estão em ascensão no cenário baiano. São eles: Yan Cloud, no dia 21; Vírus ft Moxca, no dia 28; Ofá e Igor Liberato, no dia 07 de março e a Bagum, que encerra a série de lives no dia 14 do próximo mês.



Na semana seguinte às transmissões ao vivo, serão publicadas na íntegra e individualmente as apresentações, no canal do Ocupa53 no YouTube. Já os sets dos DJs vão ser disponibilizados pela plataforma SoundCloud.