Projeto oferece cursos de formação gratuita a jovens negros de Feira de Santana

O projeto “No Radar: Ondas Sem Fronteiras”, da Associação Beneficente e Cultural de Capoeira Aprendendo a Viver (Abcav), oferece 120 vagas para cursos gratuitos a jovens negros, residentes de Feira de Santana. Entre as opções, há diversos segmentos voltados ao audiovisual, produção de conteúdo, webdesign, mídia social, fotografia e programação.

“Esse projeto é de extrema importância e representatividade e tem como objetivo possibilitar à juventude negra de Feira de Santana acesso à formação, visando posteriormente a empregabilidade. Estar à frente de um projeto como esse me proporciona muitas alegrias, pois sei que, por meio de oportunidades, promovemos a equidade racial e a dignidade humana. Não tenho dúvidas de que teremos como resultados a transformação dos nossos jovens negros”, destaca Danubia Santos, coordenadora do projeto.

A web rádio “No Radar: Ondas Sem Fronteiras”, iniciativa da associação para promover produções e disseminar vagas de trabalho para jovens, tem como principal atividade ações de associações de defesa de direitos sociais. “A web rádio terá importante papel na veiculação, produção e criação de produtos para o público, como podcast, informação, música, além de uma programação de cultura com alunos atuando no projeto da rádio, afirma”, Celso de Barros Machado, à frente da Abcav.

Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de agosto por meio do formulário (https://bit.ly/3PAE7Eq) ou telefone (71) 99245-1521 (WhatsApp). Os cursos não possuem restrição de sexo e escolaridade. O projeto conta com patrocínio do Fundo de Promoção do Trabalho Decente (Funtrad) e apoio do Estado da Bahia.

Cursos disponíveis

Curso Afro Visão: curso de audiovisual com aulas de produção, roteiro, direção, operação de câmera, edição, confecção de vídeos, além de uma palestra sobre o negro na sociedade. Os encontros oferecerão teoria e prática na sala de aula e nas ruas da cidade.

Curso Comunica Black: curso de produção de conteúdo com objetivo de ensinar a criação de textos curtos, atraentes e informativos para a internet, buscando comunicar ideias e conceitos de forma clara. Os jovens aprenderão técnicas de como atrair o leitor e com isso aumentar e qualificar a audiência além de usar a tecnologia para desenvolver uma comunicação antirracista e inclusiva.

Curso Afro Conexão: curso de mídia social e desenvolvimento de conteúdos, criação de anúncios eficientes em várias plataformas e promoção de negócios, marcas e personalidades nas mídias sociais.

Curso Afro Web: curso de webdesign para criação de sites pessoais, utilizando ferramentas indispensáveis, como Adobe Photoshop CS5, WordPress, HTML, entre outros.

Curso Código Preto: curso de programador web voltado para programação web, contemplando também programação de sistemas web, desenvolvimento de sistemas, aplicativos, abordagem da diferença entre os bancos de dados relacionais e não relacionais e várias outras técnicas de desenvolvimento web.

Curso Diversidades: curso de fotografia web sobre fotografia e suas histórias, fotografia negra, técnicas, regras de composição e enquadramento, fotografia de moda, produto, publicitária, paisagens, arquitetura, viagens e muito mais.

Desde 2011, a Abcav vem difundindo a prática da capoeira em comunidades carentes de Salvador, por meio de oficinas, campeonatos e torneios a fim de incentivar todos, sem distinção, cooperando para a elevação do nível moral e técnico do esporte.