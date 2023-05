Projeto oferece serviços em shoppings de Salvador na semana do trabalhador

Entre os dias 02 e 04 de maio, o Salvador Norte Shopping e o Shopping Bela Vista receberão o projeto Superintendência Itinerante, promovido pela Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT/BA).

A iniciativa oferecerá, de forma gratuita, serviços como concessão de seguro-desemprego, Carteira de Trabalho digital, requerimento de registro sindical, orientação trabalhista, banco de oportunidades, oficinas e prestação de assessoria jurídica para mulheres.

No Salvador Norte Shopping, as ações acontecerão das 09h às 22h, no piso L1, e o atendimento do banco de oportunidades será das 10h às 16h. Já no Shopping Bela Vista, o projeto estará no piso L2, das 10h às 16h.

O evento conta com a parceria do Sesc, Senac, Central Única de Trabalhadores (CUT) e Associação Mulheres em Ação.