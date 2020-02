Projeto oferece show da nova black music baiana na Barroquinha durante Carvaval

Larissa Luz, Nêssa, Mr.Armeng, O Quadro, Afrocidade e Cronista do Morro são alguns dos 35 nomes que compõe uma das maiores novidades deste Carnaval, o Origens. Projeto idealizado por um coletivo artistico independente, o Origens foi pensado como um conceito, uma experiência e no Carnaval, momento especial para a cultura da cidade, ele vira uma plataforma de visibilidade da cena artística negra alternativa e independente.

Reunindo manifestações balizadas numa estética diaspórica, o Origens no Carnaval de Salvador traz uma sonoridade que passeia pela black music e suas vertentes como o afro, afro pop, rap, reggae, r&b, funk, pagode eletrônico, entre outros. As apresentações acontecem no Espaço Cultural da Barroquinha, a partir das 15h, do dia 21 ao dia 25 de fevereiro.

Confira a Programação Completa

21/02/2020 (SEX)

PIVOMAN

ZIMININO

BRENA

OS GILSONS

RAP NOVA ERA

LARISSA LUZ

UNDERISMO



22/02/2020 (SAB)

DJ NAI KIESE

DUQUESA

NARA COUTO

YAN CLOUD

MR ARMENG

NÊSSA

BAILE QUEBRADAUM



23/02/2020 (DOM)

BATALHA DAS BRUXAS

VANESSA BORGES

GUIGUIO DO ILÊ

AFROCIDADE

HIRAN

FAUSTINO

BAILE DO NÊGO



24/02/2020 (SEG)

CRONISTA DO MORRO

TRAPFUNK&ALIVIO

O QUADRO

OPANIJÉ

VANDAL

BATEKOO



25/02/2020 (TER)

DJ BELLE

DJ BRUXA BRABA

DI CERQUEIRA

IMPÉRIO RAGGA

DAGANJA

PAULILLO

BAILÃO DA CBX