Projeto Para Praia terá homenagem a Iemanjá neste sábado (1)

O Para Praia terá um palco especial neste sábado (1). Em homenagem ao Dia de Iemanjá, celebrado em 2 de fevereiro, o projeto acontecerá na praia de Ondina e contará com um altar com a imagem da orixá.

O banho de mar para deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida acontece das 8h às 12h, em frente ao Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR). Com produção de Marta Góes, o cenário tem assinatura dos designers de interiores Marcelo Borges e Arthur Athayde, que incluíram também um cesto de oferenda para receber as flores naturais que serão entregues no mar.

“Este projeto sempre nos encantou desde a sua primeira edição. É muito emocionante está contribuindo um pouco para o seu sucesso”, comenta Arthur, acrescentando que os banhistas que participarem poderão levar flores naturais, que serão ofertadas para a Rainha do Mar.

"Vamos reverenciar a Rainha do Mar sem sujar a casa dela. Por exemplo, em vez de jogar o perfume com o frasco, só perfuma o balaio. Têm aqueles que optam simplesmente por fazer uma oração na beira do mar. Se quiser jogar flores, que sejam naturais. Enfim, existem maneiras de homenagear Iemanjá e ao mesmo preservar as praias e o mar”, completa André Fraga, secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador

O Para Praia acontece sempre aos sábados, na praia de Ondina, até o dia 15 de fevereiro. Depois, nos dias 29 de fevereiro e 01 de março, haverá um encerramento especial em uma praia ainda não definida no litoral de Camaçari.

O Para Praia é promovido pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS), que também patrocina junto com a Braskem e o Salvador Shopping. O projeto conta com o apoio da Cetrel e da Escola Bahiana de Medicina. A produção é da Outros 500 Marketing e Nossa Agência Marketing.