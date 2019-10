Projeto Patrimônio É... debate papel das feiras como espaço de socialização

O Espaço Cultural da Barroquinha promove nesta terça (15), às 18h, a roda de conversa Patrimônio É..., projeto produzido pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), que nesta edição debate o tema Feiras: Espaços de Sociabilidades. Foram convidadas para participar do bate-papo a diretora do Instituto ACM de Ação, Cidadania e Memória, Cláudia Vaz, responsável pela organização da Feira da Sé; a diretora da Faculdade de Arquitetura da Ufba, Naia Alban Suarez, e o professor da Unifacs, Mateus Santana dos Santos.

O projeto tem como principal objetivo debater sobre temas ligados aos bens materiais e imateriais do município, que estão em diálogo com a história cultural de Salvador e da região. O evento aborda a questão do patrimônio cultural em diálogo com a história, memória, arquitetura, espaço público, educação, gestão e economia da cultura.

Além da roda de conversa, o evento contará com uma edição especial da Feira da Sé, a partir das 17h, em um formato pocket com seis barracas, com um mix de produtos artesanais baianos. A estrutura conta com stands do Coletivo Pelô Design, grupo de artesãos que estão em desenvolvimento numa incubadora do Instituto ACM, de Rita Ventura, presidente da Abam – Associação das Baianas de Acarajé, com um tabuleiro de acarajé, além da Compota da Bisa e Quitanda do Baianinho-Produtos Regionais.

Serviço

Espaço Cultural da Barroquinha.

Quando: terça-feira (15), às 17h

Gratuito